El valenciano en quien confían las promesas que sueñan con llegar a la Fórmula 1

El automovilismo español cuenta con un nombre propio en la formación de jóvenes talentos: Marco Barba. El entrenador y agente personal se ha consolidado como ... una figura clave en el trabajo junto a algunos de los pilotos del Red Bull Junior Team.

Tras una exitosa carrera como piloto, que incluyó la conquista de la European F3 en 2010, Barba se retiró prematuramente de la competición en 2011 por motivos personales y psicológicos, tras no ver cumplido su sueño de llegar a la Fórmula 1 y con un test apalabrado para la máxima competición del automovilismo.

«Fue una decisión propia, motivada por la decepción de no alcanzar la meta que había perseguido toda mi vida. Pero esa experiencia me ha servido para ayudar a los jóvenes a no cometer los mismos errores y a gestionar la presión del automovilismo de élite», asegura Marco Barba.

Desde 2018, Barba ha orientado su carrera hacia la formación de pilotos, no solo desde el punto de vista técnico, sino también como mentor psicológico y físico merced a un trabajo conjunto con diversos perfiles profesionales.

«Más que coach, me considero un agente personal de los pilotos, su persona de confianza. Trabajo con ellos en todos los ámbitos: conducción, preparación física, psicología y gestión personal y deportiva».

Actualmente, lidera el desarrollo de dos de los jóvenes talentos más prometedores del Red Bull Junior Team: Ernesto Rivera y Enzo Tarnvanichkul.

Ernesto Rivera es un piloto mexicano de apenas 16 años, considerado por muchos como el sucesor de Checo Pérez en la Formula 1. Rivera afronta su segundo año bajo la tutela de Barba, con el objetivo de conquistar el título en la Eurocup y preparar su salto a la Fórmula 3.

«Ernesto es como mi hermano pequeño. En dos años ha dado un salto de calidad y profesionalidad enorme. Nuestra unión va más allá de la pista: le asesoro en todos los aspectos, desde el pilotaje hasta la psicología deportiva y la preparación física junto a Miguel Presencia y Xavi Martos», afirma Barba.

Por otro lado, se encuentra Enzo Tarnvanichkul, joven piloto tailandés que acaba de incorporarse al programa de Barba y con quien ha comenzado a trabajar recientemente.

«Tengo muy buen feeling con Enzo. Tailandia apuesta fuerte por él y quiere un piloto en la máxima categoría y estoy convencido de que, con tiempo y trabajo, lograremos grandes cosas juntos», confiesa el expiloto valenciano.

Barba destaca también la confianza depositada en él por Campos Racing, quienes le ofrecieron la oportunidad de trabajar con Rivera y de demostrar su valía como formador de talentos. «Gracias a Adri Campos y a Andreu Romera y al trabajo conjunto, Ernesto es hoy piloto del Red Bull Junior Team».