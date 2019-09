Saltando dunas contra el estigma Dani Albero corre con el patrocinio de empresas relacionadas con la diabetes. / kike belenguer «Cuando era pequeño nos decían que no podíamos viajar o hacer deporte», dice el piloto, que correrá en Arabia Saudí la prueba de 2020 Dani Albero es el primer motociclista diabético en competir en el rally Dakar MANUEL MORERA Miércoles, 25 septiembre 2019, 00:46

valencia. La diabetes es una enfermedad a la que, por desgracia, cada vez más personas se tienen que enfrentar. Lejos de la desinformación que había hace años, la sociedad es más consciente de sus consecuencias. Sin embargo, todavía se tienen que enfrentar a ciertos estigmas. «Cuando era pequeño nos decían que no podíamos viajar o hacer deporte. Siendo muy joven empecé a correr en motocross y, desde entonces, he intentado demostrar que podemos hacer cualquier cosa, aunque sea con más esfuerzo», remarcaba Dani Albero, que competirá en invierno en el Dakar por segundo año consecutivo, después de convertirse en el primer piloto diabético en participar en la prueba de rally más prestigiosa del mundo.

Los inicios no fueron fáciles para el valenciano. Cuando se le anunció que tenía diabetes, el desconocimiento era total: «Me la detectaron a los ocho años, padecí una meningitis aguda a los siete. Al año, cuando me dijeron que estaba recuperado, me anunciaron que tenía diabetes tipo 1. Fue complicado, mi madre no sabía ni lo que era y yo menos. No me di cuenta de que había más gente con mi misma condición hasta que conviví con otros niños diabéticos en un campamento». La desinformación de la época provocó que, en ocasiones, fuera sobreprotegido: «Mis primeras motos las escondía, mis padres no querían que corriera, intentaban inculcarme otras aficiones. Hacía muchas actividades dentro de casa porque salir con los amigos era muy complicado, como si te pusieran en una burbuja. Estaba muy controlado porque hasta si te caías te decían que la herida iba a tardar demasiado en curar y había miedo a que cualquier lesión se gangrenara».

Desde el mundo del deporte, Albero también tuvo que sobreponerse a varias barreras: «Está feo que lo diga pero yo tuve que mentir para poder correr. Para conseguir mi primera licencia como piloto escondí que era diabético. Esto todavía pasa, hay mucha gente que va a las entrevistas de trabajo o a sacarse un carnet y acuden con miedo de ser rechazados». Para luchar contra la sobreprotección social, el piloto valenciano marca a los más jóvenes una serie de pautas: «Lo principal es trabajar mucho, hacer bien las cosas y demostrar a los padres que uno es capaz de cuidarse. Cualquier niño con diabetes tiene un grado de madurez mayor que el resto de personas de su edad. Si quieren jugar en la calle, montar en bicicleta o irse de excursión necesitan demostrar una responsabilidad más elevada que sus compañeros. Si no es así los padres tienden a sobreproteger y eso tampoco es bueno».

Dani Albero ha sido aficionado al motor desde pequeño, época en la que ya seguía las carreras por televisión. Participar en el Dakar siempre fue un sueño que veía lejano, pero no comenzó a planteárselo seriamente hasta 2012: «Medio en broma siempre lo había tenido en la cabeza. Tuve una serie de problemas familiares, falleció mi hijo de muerte súbita, a los dos meses cogí una neumonía. Esas navidades alguien preguntó en la televisión si se podía correr el Dakar y Rafa Tibau dijo que con trabajo y dedicación se podía. Ahí empezó todo y, tras cinco años intentándolo, pude correr la gran prueba». El piloto valenciano se marca la meta de terminar el prestigioso rally: «El objetivo importante es acabar, el año pasado llegamos en unas condiciones un poco al limite tanto económicas como físicas. Tuve una caída quince días antes del Dakar, me lesioné la muñeca y, aún así, creo que cumplimos. Hicimos tres etapas que suponen 2.200 kilómetros de distancia. Nosotros afrontamos el reto como doce carreras independientes, afrontar tres etapas ya es importante. Cogimos una experiencia que nos servirá para intentar llegar al final».