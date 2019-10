MOTO2 Primer podio de Lecuona en el frenazo de Navarro Lecuona, en plena batalla con Binder por el segundo puesto. / EFE/EPA/PONGMANAT TASIRI El valenciano acaba tercero por detrás de Binder mientras el de La Pobla de Vallbona se queda sin puntuar en la victoria de Marini M. RODRÍGUEZ Lunes, 7 octubre 2019, 00:28

Iker Lecuona llevaba toda la temporada buscando un resultado que llegó con cierto sabor agridulce. El valenciano logró el primer podio de 2019 en un día en que dio la sensación de tener ritmo para haber sido segundo y, quizás, hasta para haber luchado por la victoria. Sin embargo, cuando llegó a Álex Márquez, Luca Márquez ya estaba en otro planeta, cabalgando hacia el triunfo.

Márquez batalló por ser segundo hasta ser consciente de que le valía una carrera conservadora para ampliar su ventaja como líder de la categoría intermedia. Sus rivales fallaron, entre ellos Jorge Navarro. Al de La Pobla de Vallbona le arruinó la caída del sábado que le condenó a salir prácticamente desde la cola de la parrilla. Peleó por rescatar algún punto, pero al final no consiguió ninguno, lo que complica sus opciones de luchar por el Mundial.

«Es increíble estar en el podio. Hemos trabajado muy bien y me sentía genial con la moto. He intentado terminar segundo pero no ha sido posible por muy poco. Estoy muy satisfecho», afirmó Lecuona.