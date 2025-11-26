Presentado el XXV Rallye Ciudad de Valencia El acto ha sido protagonizado por María Ángeles Vidal Ruiz, Manuel Durán, Ignacio Aviñó y Hector Troyano, entre algunas de las personas allí presentes

En el día de hoy se ha presentado el XXV Rallye Ciudad de Valencia. El evento inició con las palabras de la misma Directora Gerente de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento, María Ángeles Vidal Ruiz. La directora alabó la importancia de la prueba, y agradeció a los presentes en la mesa su presencia. También quiso darle las gracias a la Escudería Bengala de que un año más la prueba se consolide en Valencia y sea parte del Calendario Nacional, poniendo en valor el número de participantes. Además le sorprendía la dureza del recorrido, y también que la Ceremonia de Salida se celebrase en el centro de la Capital del Turia, en el Palau de la Exposició el viernes 28 a las 18:00h.

Continuó Manuel Durán, el Presidente del Comité Organizador de la Escudería Bengala, quien dio las gracias a asistentes, y le pasó la palabra a Jose Vicente Medina, Vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo. Este alabó a la Escudería por ser capaz de hacer grandes eventos y retos como fueron el año pasado los FIA Master Games Motorsport y las Olimpiadas mundiales del Motor, motivo por el cual no se pudo realizar el Rallye Ciudad de Valencia.

Pero este año, la Federación Española está más que nunca con el Rallye Ciudad de Valencia, apoyando en todo los aspectos y lo necesario a la prueba, con todo su compromiso, incluyendo el Coche «0» del SuperCampeonato de España de Rallye, el Hyundai IONIC 5N. Manuel Durán también pidió la colaboración y la implicación de todos los patrocinadores, municipios, y aficionados para que el evento tuviera un excelente desarrollo. Terminó agradeciendo a todos los estamentos y personas implicadas en el correcto funcionamiento del evento.

Continuó Ignacio Aviñó, Presidente de la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana (FACV), quien agradeció a los patrocinadores y al Comité Organizador por la puesta de largo de esta edición, e indicó todo el apoyo de la Federación autonómica para la prueba. También declaró que había sido un rallye con muchas complicaciones previas. En cuanto al tema deportivo, indicó que esta competición había crecido mucho y destacó que tiene un recorrido atractivo, con una buena inscripción, en la que priman los equipos autonómicos.

Manuel Durán recogió de nuevo el testigo para agradecer a las instituciones, empresa privadas y especialmente a los pequeños ayuntamientos por el gran apoyo que han prestado a la prueba para poder llevarse a cabo. Entre ellos quiso destacar por su presencia en el acto al Ayuntamiento de Alaquás, representado en la prueba por D. Francisco Evangelista, su Concejal de Deportes, quien expuso que entre el ayuntamiento y la familia Sanz hacían posible que Alaquás tuviera su gran protagonismo en la prueba, y que para el Ayuntamiento era un gran evento deportivo que exponía sus valores de compañerismo, trabajo y esfuerzo.

Por parte de Hector Troyano, Alcalde de Vilamarxant, uno de los municipios implicado más humildes del recorrido, este daba las gracias por darles la oportunidad, y al resto de pequeños municipios, de estar presentes en este tipo de eventos.

Para terminar, Manuel Durán explicó el horario de la carrera y el itinerario del recorrido por donde circularán los participantes, reafirmando el nombre de los municipios que colaboran con la prueba.

Asimismo, enfatizó con especial importancia del acto de la Ceremonia de Salida en el Palau de la Exposició el viernes 28 a las 18:00h donde habrá, además de firma de autógrafos de los participantes, actuaciones regionales y la presentación de cada equipo por el speaker Oficial del SuperCampeonato de España de Rallyes.

También dio mucha importancia a la Ceremonia de Entrega de Trofeos que tendrá lugar al final del rallye en Alaquás, el sábado sobre las 22:00h y al Circuit Ricardo Tormo.

Finalmente, quiso agradecer en especial y antes de despedirse a sus dos «manos derechas», tanto a Jairo Briz, como a Salva González, quienes junto con el resto del equipo de la Escudería Bengala hicieron posible que este XXV Rallye Ciudad de Valencia, Memorial Javi Sanz haya salido adelante.

Tras el turno de preguntas y respuestas, terminó el acto con las fotografías del momento.