Poder valenciano a todo gas Nerea Martí y Marta García representan a la élite de la Comunidad Valenciana en el motor. Han sido elegidas para la Fórmula E, y cuentan con aspiraciones mayores

El motociclismo siempre ha sido el impulsor del deporte del motor en la Comunitat. Ricardo Tormo, Jorge Martínez 'Aspar', Nico Terol y Jaume Masià fueron campeones del mundo en distintas categorías. Pero ahora se corre más con dos ruedas que con cuatro. Y el poder valenciano tiene nombre femenino. Y no uno, dos. Nerea Martí y Marta García. A todo gas. Han llegado a cotas en su modalidad que nadie había alcanzado hasta ahora.

La Fórmula 1 es una utopía, ellas mismas lo saben, pero poseen instinto, calidad, talento, constancia y disposición para triunfar en otras muchas categorías que adornan el automovilismo. Tal es su nivel que la Fórmula E, el campeonato mundial de monoplazas totalmente eléctricos, las seleccionó para el test femenino que se celebró el viernes en el coqueto circuito de Cheste.

La sesión en Cheste ha terminado con una más que satisfactoria actuación de ambas. Marta García ha logrado un tiempo de 1:24.615, siendo la décima marca de los tests, y por su parte a Nerea Martí le ha ido algo mejor, aunque solamente por algunas décimas de segundo. Su cronómetro se ha detenido en 1:24.428, lo que le ha servido para lograr el octavo mejor tiempo.

Dos historias con altos y bajos, pero con un camino conectado

Nerea y Marta han tenido un camino similar para poder llegar donde están, pero muy diferente a su vez. Con el mismo sueño en mente, conseguir ser piloto de fórmula 1, ambas empezaron sus respectivas carreras en el karting.

En el caso de Nerea, y estando en el equipo Fórmula de Campeones, en 2017 se convirtió en la primera mujer en vencer la categoría junior del Campeonato de Karting de la Comunidad Valenciana, además de volver a ganar en 2018. Otro hecho también destacable es su subcampeonato en el mismo año en una competición de karting a nivel internacional, la Serie Rotax.

Por su parte, y aunque Marta no llegó a contar con el logro de Nerea de campeona de la Comunitat Valenciana, sí que ganó un título internacional: el Trofeo CIK-FIA Karting Academy, que aunque parezca ser completamente desconocido, su palmarés habla por sí solo. Pilotos como Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Sebastian Vettel fueron los que lo levantaron en su momento. Casi nada.

Ambas decidieron dar el mismo salto posteriormente, y seguir sus carreras en la Fórmula 4. Marta estuvo 2 años en esta competición, desde 2016 a 2018. En este paso, su resultado más notable fue con el equipo MP Motorsport, en el 2017, y en una temporada en la que terminó novena en el campeonato. Por su parte, Nerea Martí tuvo una exitosa campaña en 2018 en la que la valenciana se impuso a sus contrincantes, quedando como la segunda mujer en el campeonato. Este logro le sirvió para recibir una llamada en las W Series, campeonato en el que también entraría Marta García el mismo año.

La W Series era una competición de Fórmula 3 exclusivamente para mujeres, que fue creada con el objetivo de promocionar su participación en los deportes de motor. Con la campaña 2019 teniendo que ser cancelada, y tras un año de parón de COVID, en 2021 sería la primera vez que coincidirían las valencianas. El hito más destacable de Nerea fue su premio a la rookie (mejor debutante) de la temporada. Por su parte, el paso de Marta por la W Series no sería fácil, con malos resultados en varias campañas y pasando por cuadros de ansiedad.

Pero la vida tenía una sorpresa preparada para Marta en 2023, gracias a la creación de la Fórmula 1 Academy, la cual contaba prácticamente con el mismo formato de la W Series. Esta competición es exclusivamente femenina, y va destinada a dar una oportunidad para darse a conocer, con una restricción de que las pilotos solo pueden contar con una edad de 16 a 25 años, además de poder sumar hasta un máximo de 10 puntos para la superlicencia de la FIA, que es lo que le permite a los nuevos pilotos poder competir en la Fórmula 1.

Aquí Marta pudo demostrar su talento, y se convirtió en la primera campeona de la historia de la categoría, lo que le sirvió para tener un asiento reservado en el campeonato de Fórmula Regional Europea del 2024. El paso de Nerea Martín en Fórmula 1 Academy también fue muy bueno, con dos sólidas temporadas en las que repitió un cuarto puesto en la clasificación general.

Una competición que abre puertas

Ya en 2024, se produce esa llamada desde la Fórmula E. Esa atracción que suponía el talento de ambas pilotos se vió reflejada en el interés que tuvieron dos equipos para que ambas fueran a hacer los tests de pretemporada. En el caso de Marta, sería el equipo estadounidense ERT quién se interesaría en ella para probar suerte en el circuito de Berlín. Nerea, por su parte, los realizó con el equipo Andretti, aunque en su caso fue en el circuito de Jarama, en Madrid; un sitio seguramente más familiar.

Esperemos que sus nuevas actuaciones en estos tests puedan servirles para ser las nuevas caras de los equipos que han representado. Cabe recordar que la Fórmula E es una de las competiciones que más puntos otorga para la superlicencia de la FIA. En concreto, el ganador de la competición puede conseguir hasta 30 de los 40 puntos que hacen falta para poder entrar en esta selecta élite de los mejores pilotos del mundo. Por tanto, confíamos en que ambas caras valencianas puedan dar un paso que supondría ser enorme para sus respectivas carreras profesionales.

Es evidente que el talento abunda en Valencia. Son varios los logros que demuestran la calidad que tienen ambas pilotos. La realidad es que la Fórmula 1 es posiblemente el deporte donde menos se notan las diferencias físicas entre hombres y mujeres, y las iniciativas que está llevando a cabo la FIA, como es la de la F1 Academy, dan a conocer a la nueva generación de pilotos femeninas que viene y abren la puerta a que en unos años no muy lejanos podamos ver a la primera piloto de la historia de la competición, que si todo va bien, podría llegar a ser valenciana.

