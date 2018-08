«He tocado fondo pero cuando se sufre uno se obliga a mejorar más» Jorge Navarro observa la tabla de tiempos en el box de su equipo. / team gresini El valenciano admite que la mala racha ha llegado en el peor momento, ya que debía negociar su nuevo contrato: «Te das cuenta de quién te valora» Jorge Navarro Piloto en el Mundial de Moto2 MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Miércoles, 8 agosto 2018, 00:10

Jorge Navarro ha desconectado un par de días en Cracovia para ponerse hoy ya en modo GP. Las vacaciones no le vinieron mal, pues tras el asueto veraniego acaba de firmar en Brno su mejor carrera del año y, posiblemente, en Moto2. Por ello, ha repetido estrategia, aunque sea con menos tiempo, de cara a la carrera de Austria y en las jornadas decisivas para determinar dónde correrá en 2019.

-No le ha ido mal desconectar...

-La verdad es que hemos vuelto fuertes, tanto el equipo como yo, y en la República Checa hicimos un buen trabajo durante todo el fin de semana. En carrera el ritmo fue muy bueno, seguí al grupo de delante y faltó poco para que acabara con ellos. La distancia ha sido la más corta desde que llevo en Moto2.

«Con perspectiva, otro año en Moto3 y luchar por ganar el título me habría dado más experiencia»

-Rodar con el grupo de delante es el primer paso antes de optar a victorias y da la sensación de que está tardando demasiado en llegar...

-Si le soy sincero, sí. Es un paso que hay que dar antes de ganar. Hay que acabarlas siendo consistente en el ritmo y estando en el grupo de delante. Luego eso te da experiencia para llegar a vencer. Estos pasos los estamos haciendo rápido en los últimas tres GP, pero venimos de otros muy difíciles. Si seguimos con esta progresión y trabajando así podremos luchar por el podio y ya se verá si por una victoria. Hay pilotos como Quartararo o Binder que han ganado recientemente y me estaba peleando con ellos hace muy poco. Eso me da motivación y fuerza.

-¿Qué le ha faltado para dar ese paso antes de año y medio?

-Si lo supiera al 100% lo habríamos hecho antes. Creo que es la combinación de pilotar tranquilo y con la mente abierta y trabajar bien con el equipo. Eso no lo hemos tenido entre Jerez y Holanda con unas carreras complicadas en que no nos hemos entendido correctamente. Yo he cometido demasiados errores cuando no tocaba. Los fines de semana en que no puntué sólo me caí en carrera. Eso nos hizo daño. Nos lo hemos replanteado desde cero. A nivel personal he intentado cambiar el chip, intentar disfrutar porque no lo estaba haciendo y la bola era cada vez más grande.

-Eso ya le sucedió en Moto3. ¿Que procedimiento sigue?

-Es cierto, la situación se parece mucho a la de 2015. En las primeras carreras iba muy rápido pero no acababa. De Jerez salí muy motivado a pesar de que me tiró Marini porque tenía ritmo para subir al podio y creía que podía luchar por eso en cada carrera. Llegué a las siguientes con demasiada presión que me metí a mí mismo. Cuando empecé a fallar, eso fue a más y aunque físicamente y a nivel de pilotaje me veía mejor que nunca, los resultados no llegaban. Cuando en Montmeló vi que habíamos tocado fondo empezamos a replantearnos las cosas mi entorno y yo. Bajar el ritmo de intensidad y focalizarlo en el objetivo del fin de semana, que es la carrera. Ahora va mejor, es la línea a seguir.

-¿Le ha perjudicado aún más el hecho de que acaba contrato?

-(Reflexiona) No le voy a engañar, he hecho tres carreras malas en un momento en que no tocaba. Este mundillo es así, la gente sólo se acuerda de lo último. Francia, Italia y Cataluña han sido GP en que los mercado se ha movido y todo esto ha hecho que mi posición para negociar no fuera la mejor. Está claro que quien me conoce sabe que soy un piloto con mucho potencial, pero puedo entender que la confianza de los equipos se merme un poco después de tres GP seguidos cayéndome. También le digo que creo que es positivo que el momento malo haya llegado ahora porque te das cuenta de quién realmente te valora, la gente que te quiere y la que no.

-Por lo que insinúa, ya tiene claro dónde correrá en 2019...

-Bueno, más o menos, pero aún no hay nada firmado.

-¿Moto2?

-Sí.

-Año y medio después, ¿sigue pensando que acertó subiendo a Moto2 o cree que se precipitó?

-¡Buena pregunta! Con perspectiva, un año más en Moto3 y luchar por ganar el título otra vez me habría dado mas experiencia. También le digo que a nivel de piloto en Moto2 estoy aprendiendo mucho. Cuando uno sufre es cuando más se obliga a mejorar. Creo que estas últimas carreras me van a dar fuerza para en un futuro, espero que inmediato, estar donde pienso que debo estar.

-¿Eso le ha servido para que cuando le lleguen ofertas para subir a MotoGP pensárselo un poco más?

-En ese aspecto sí, pero a lo mejor luego hago otra vez el cambio rápido. Un piloto no debe dar el salto hasta que esté 100% preparado, que tampoco digo que entonces no me viera listo. Además, si viene Suzuki, como a Joan Mir, o Yamaha, como parece que sucederá con Quartararo, es complicado decir que no. Tampoco sabes si la ocasión volverá a darse. Hay que quemar etapas y a mí me quedan muchas cosas que decir en Moto2. El paso natural sería seguir dos años y en 2021 ver en qué situación estamos para optar a una buena montura en MotoGP.