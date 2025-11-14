Programa completo del Gran Premio de MotoGP de Cheste 2025: horarios, pit walk, invasión de pista, entrega de premios... Descubre todas las actividades que se celebran en el Circuit Ricardo Tormo durante los días 14, 15 y 16 de noviembre.

El pit walk, uno de los primeros actos de cada GP dirigido a los aficionados, en la edición de 2023.

Mario Lahoz Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:42 Comenta Compartir

Cheste vuelve a ser el escenario que cierra el último capítulo de la temporada 2025 del Mundial de Motociclismo. Cierto es que dos de las tres categorías ya conocen quién es el campeón. En la categoría reina, Marc Marquez ha plasmado un año sensacional, levantando su séptimo título de MotoGP, los mismos que su eterno rival Valentino Rossi.

El segundo campeón coronado es el de Moto3. José Antonio Rueda ha hecho valer su poso en la categoría pequeña y con diez victorias ha conseguido su primer título mundial. Por tanto, Moto2 es la única categoría que mantiene vivo el misterio hasta el final.

El brasileño Diogo Moreira y el madrileño Manu González se miden cara a cara por ser el rey de las motos de 250cc. Veinticuatro puntos separan a Manu 'Gas' del liderato que ha ocupado durante buena parte del curso. El piloto del Liqui Moly necesita la primera posición y que su rival no termine la carrera para erigirse como el campeón de Moto2.

Aunque la acción en pista es lo que más atención atrae del fin de semana, no es lo único que ofrece el GP de Cheste 2025. Aparte de los entrenamientos, clasificación y carreras, también se celebran otro tipo de eventos como el Pit Walk, en el que los aficionados pueden estar más cerca de sus pilotos favoritos.

Esta es la programación completa del Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana:

- Jueves 13 de noviembre

- 09:00h: FIM MiniGP.

- 17:30h: Pit Walk

- Viernes 14 de noviembre

- 09:00h: Entrenamientos libres 1 Moto 3.

- 09:50h: Entrenamientos libres 1 Moto 2.

- 10:00h: Presentación de medios de seguridad de subdelegación del Gobierno (Helipuerto Circuit Ricardo Tormo).

- 10:45h: Entrenamientos libres 1 Moto GP.

- 12:00h: Presentación del casco del Circuit.

- 13:10h: Entrenamiento Moto 3.

- 14:05h: Entrenamiento Moto 2.

- 15:00h: Entrenamiento Moto GP.

- 20:00h: Recepción de pilotos en el ayuntamiento de Cheste.

- Sábado 15 de noviembre

- 08:40h: Entrenamientos libres Moto 3

- 09:25h: Entrenamientos libres Moto 2.

- 10:10h: Entrenamientos libres Moto GP.

- 10:50h: Clasificación 1 Moto GP

- 11:15h: Clasificación 2 Moto GP.

- 11:45h: Hero Walk Moto 2 y Moto 3.

- 12:50h: Clasificación 1 Moto 3.

- 13:15h: Clasificación 2 Moto 3.

- 13:45h: Clasificación 1 Moto 2.

- 14:10h: Clasificación 2 Moto 2.

- 15:00h: Carrera Sprint.

- 15:45h: Podium Sprint en el escenario.

- 16:30h: Fan Q&A.

- Domingo 16 de noviembre

- 08:40h: Calentamiento Moto 3, Moto 2 y Moto GP.

- 10:00h: Rider fan parade.

- 10:20h: Hero walk Moto GP.

- 11:00h: Carrera Moto 3.

- 12:15h: Carrera Moto 2.

- 13:51h: Ceremonia de apertura

- 14:00: Carrera Moto GP.

- 14:40h: Invasión de pista para celebración del Podium de Moto GP.

- 16:00h: FIM Moto GP Awards.

- 16:00-17:00h: Inicio de las actividades en el escenario con la actuación de DJ Nano.

- 17:30h: Llegada de los pilotos e invitados a la alfombra roja.

- 18:30h: Gala de entrega de premios.