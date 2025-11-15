Piqueras clasifica décimo en Moto3 y peligra su subcampeonato

Marc Escribano Cheste Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:55 Comenta Compartir

La parrilla de salida de Moto3 estará encabezada por una primera línea repleta de españoles, después de que la clasificación se la llevara el joven Adrián Fernández del Leopard Racing, que marcó un crono de 1'36.990. Segundo fue su compañero de equipo David Almansa, a 136 milésimas, mientras que la tercera posición, a menos de dos décimas del tiempo de la pole position, fue para Máximo Quiles del Aspar Team, que es el rival que debe batir el valenciano Ángel Piqueras si quiere llevarse el subcampeonato de la categoría pequeña. El de Ayora, de 18 años, no tuvo el día y no consiguió encontrar su ritmo, por lo que acabó clasificando en décima posición y tendrá que remontar para que no se le escape el segundo puesto en el campeonato del mundo. Y es que para conseguirlo sólo tiene que quedar por delante de Quiles, que sale siete posiciones por delante, aunque en Moto3 siempre hay posibilidades de remontada por los múltiples adelantamientos que hay habitualmente.

La jornada contra el crono del Gran Premio de la Comunitat Valenciana dio comienzo con una notable mejora de las condiciones de la pista con respecto al viernes, ya que fue disputada a una de las primeras horas de la mañana, con todavía el sol bien presente y antes de la llegada de las nubes de la tarde. En el entrenamiento libre previo a la qualy, tanto Quiles como su compañero de equipo Dennis Foggia mejoraron sus tiempos del viernes y perfilaron los últimos detalles para el cronometrado de la tarde y la carrera de este domingo. «Estoy intentando sacar el máximo rendimiento tanto a la moto como a mi pilotaje. Estoy buscando el límite, pero al mismo tiempo estoy disfrutando porque me gusta esa sensación. Vamos a intentar mejorar un par de detalles para que mañana vaya un poco más cómodo. Hoy he sufrido un poco en el paso por curva, la moto rebotaba en algunos puntos, pero al final he podido hacer una buena vuelta. Habrá que ver cómo se comportan los neumáticos. Seguro que habrá degradación, pero será una carrera muy rápida y habrá que ver quién se atreve a empujar desde el principio y aguantar», dijo Quiles, piloto del Aspar Team, tras la clasificación del sábado en Moto3.

Por poner en contexto, en Moto3 el Mundial ya es de José Antonio Rueda —que no corre en Cheste por una lesión—, pero la pelea está por el subcampeonato. El valenciano Ángel Piqueras es actualmente segundo con 271 puntos, y el joven de 18 años de Ayora le saca ocho de ventaja a su máximo perseguidor, el murciano Máximo Quiles, que es tercero con 263. Nadie les puede quitar ya quedar en el 'top-3', así que el Circuit Ricardo Tormo servirá este domingo como campo de batalla para decidir quién queda segundo y quién tercero en el Mundial de la categoría que sustituyó en su día a los 125cc. Si Piqueras queda por delante de Quiles, será suyo el segundo puesto, y si el murciano quiere asegurarse la plata, deberá ganar la carrera y esperar que el de Ayora sea tercero o peor, aunque hay otras mútiples combinaciones de resultados. Pero la más sencilla es que si el valenciano Piqueras queda mínimo segundo en la carrera de este domingo en Cheste, será también segundo en el Mundial finalmente y se colgará la medalla de plata del campeonato de Moto3.