Oncu se convierte en el ganador más joven en el Mundial el día de su debut Oncu, con el trofeo en el podio de Cheste. / afp «Es una sensación increíble, espero repetirla en 2019», comenta el turco, que ha corrido en Valencia como piloto invitado M. RODRÍGUEZ Lunes, 19 noviembre 2018, 00:00

cheste. Uno de los grandes triunfadores bajo la lluvia fue Can Oncu, que ha conseguido nada más llegar que su nombre haya quedado inscrito en la historia del Mundial. El turco, de 15 años y 115 días, se convirtió en el ganador de una carrera más joven de la historia. Lo hizo en su primer GP, al que llegó como vencedor de la Red Bull Rookies Cup y como wild card.

El turco ha sabido durante todo el fin de semana gestionar las caídas y los tiempos de cada sesión. Se fue al suelo en las tres libres y logró una más que aceptable calificación: partió de segunda fila, consiguiendo la mejor posición de un turco desde el registro de Kenan Sofuoglu en 2010 en Portugal.

Apuesta del Red Bull KTM Ajo, el chico completó una carrera perfecta mientras su hermano Deniz sonreía desde el muro, atenazado por los nervios. Dio una auténtica exhibición, presionando a Arbollino hasta el fallo del italiano. Cuando este se fue al suelo, mantuvo los ritmos de 1.51 primero, y 1.52, después. A cada paso por meta, en las últimas vueltas, le pedían tranquilidad, que rodase algo más despacio. No hizo caso hasta que la moto le dio un trallazo en la última vuelta que estuvo a punto de arruinar su gesta. Fue su único error.

A Canet lo tiran en la primera vuelta y Vicente Pérez se cae cuando luchaba por ser décimo

«Es una sensación increíble ganar en la primera vez que participo. Tengo que dar las gracias al equipo, son los mejores. Espero repetir esta sensación el año que viene», indicó Can Oncu, flanqueado en el podio por Martín y McPhee.

Además de Masià, no fue una buena jornada para los valencianos. A Canet se lo llevaron por delante nada más comenzar la carrera. «Ha sido una lástima porque estaba fuerte. Mi ritmo del warm up me hubiera permitido luchar por la victoria», lamentó el de Corbera. Vicente Pérez se fue al suelo en el último giro, cuando luchaba por el top 10. «No he tenido buenas sensaciones con la moto. He intentado cambiar mi estilo para adaptarme y poder estar con el grupo, aunque no lo he logrado», lamentó.