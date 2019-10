Navarro no se rinde y Lüthi mete presión al líder Marini, tras ganar su segundo GP seguido. / EFE/EPA/TORU HANAI El valenciano conserva opciones matemáticas en el campeonato que tiene encarrilado Álex Márquez tras la victoria de Marini y el primer podio de Martín M. R. Lunes, 21 octubre 2019, 00:21

«Nos vamos de Japón con buenas sensaciones. ¡Nos vemos en Australia!». Jorge Navarro no quiere que se acabe la temporada. El piloto de La Pobla de Vallbona tiene cada vez más feeling con su moto y él mismo es fiable como un reloj suizo. Esto le permite conservar opciones matemáticas de asaltar el título, ya que ha reducido su desventaja con el líder de Moto2, Álex Márquez, hasta los 48 puntos.

Sus opciones, cierto, son remotas. Mucho más que las de otro suizo, más irregular que el valenciano pero a quien le sobra experiencia en la categoría: Thomas Lüthi. El suizo está a 36 puntos de Álex Márquez que, también es verdad, tiene este campeonato encarrilado y sólo puede perderlo él. Es más, puede salir de Australia como campeón.

En un mal día para el hermanísimo, la victoria de Marini le dio aire. El italiano, que partía como el hombre a batir después de dominar el fin de semana, se jugó el triunfo con Lüthi. El suizo acabó viéndose superado, cediendo cinco puntos que habrían metido más presión todavía al líder del campeonato.

La carrera de Motegi también trajo el primer podio del campeón de Moto3 en 2018, Jorge Martín. El madrileño, igual que Binder, se siente más cómodo desde que KTM ha anunciado que deja la categoría intermedia. «Nos hemos podido centrar en esta moto y en las últimas carreras me siento cada vez más cómodo», comentó, el madrileño, visiblemente satisfecho. No tenía razones para ello el valenciano Lecuona, que se fue al suelo: «Ha sido una caída bastante dura. No tengo nada roto, pero sí una conmoción».