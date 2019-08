Navarro se mete en la lucha por el Mundial con el podio más agridulce «Lo teníamos todo a punto para ganar pero las condiciones nos han perjudicado... pensaré en el campeonato en la última curva de Valencia» M. RODRÍGUEZ Lunes, 26 agosto 2019, 00:14

Cuando Jorge Navarro entró en meta y fue consciente de que había llegado por delante de Brad Binder, hizo una mueca de fastidio. La misma que, al fondo, ejecutaba el australiano Gardner. A este se le había escapado el podio, donde sí estuvo el valenciano. Es la sexta vez en esta temporada que el piloto de La Pobla de Vallbona está en el cajón y, con la caída de Álex Márquez, se mete de lleno en la lucha por el Mundial de Moto2. «Ahora voy curva a curva... en el campeonato ya pensaré en la última de Valencia», comentó. Satisfecho por esa parte, no escondió que el objetivo de él y su equipo en Silverstone era por fin conseguir una victoria que se resiste.

«Lo teníamos todo listo para ganar, pero las condiciones de calor nos han perjudicado. Tenía problemas, no quería cometer un error y he dado lo máximo de mí. Por esa parte estoy satisfecho», indicó Jorge Navarro, que estaba avisado desde mediada la carrera: «También estoy contento porque hemos salido bien». De inicio, el valenciano y Álex Márquez parecían haber roto la carrera. Como el resto del fin de semana, el domingo pintaba a un pulso entre el líder del Mundial de Moto2 y el de La Pobla de Vallbona.

Pero no. Álex Márquez se fue al suelo en uno de esos fallos que no está cometiendo en la presente temporada y que le privaron del título en los dos años anteriores. Él solo, cuando estaba labrando una ventaja notable con Navarro, se cayó a 12 vueltas para el final. Lejos de tener el triunfo en bandeja de plata, fue entonces cuando al valenciano le empezaron a apretar.

El triunfo de Augusto Fernández y la caída de Álex Márquez aprietan la batalla por el título

Augusto Fernández se benefició del brutal ritmo de Brad Binder, que décima a décima fue dando caza a Navarro. Y cuando la batalla se convirtió en una guerra de tres, desde el principio se percibió que el piloto más fuerte era el madrileño con la moto con la que Barberá no fue capaz de meterse en el grupo de cabeza en 2018.

Las últimas cinco vueltas fueron de infarto. «Brad me ha pasado, pero luego he visto que ha tenido un susto y me he lanzado a por Augusto. Estaba más fresco que yo, sólo me queda felicitarle y trabajar para ganar en la próxima carrera», comentó Navarro. «Lo he intentado en la última chicane. He ido a por todas, pero si giraba más tenía un alto riesgo de irme al suelo. Al final he conseguido unos puntos buenos para el campeonato», finalizó.

Con la caída de Álex Márquez, la lucha por el Mundial se aprieta, aunque el líder aún cuenta con más de una carrera de renta sobre Augusto Fernández, Luthi -que parece en caída libre- y Navarro. En cuanto al otro valenciano en la parrilla de Moto2, Iker Lecuona, volvió a acabar en los puntos: «Veía la opción de entrar en el top-10. Estoy satisfecho porque seguimos mejorando».