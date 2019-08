Moto3 Marcos Ramírez: «El resultado es el reflejo de cómo estamos trabajando» Marcos Ramírez, con el trofeo del GP Silverstone. / EFE Después de un par de carreras desaparecido, Marcos Ramírez volvió a asomar en Silverstone en los puestos de honor de Moto3, para terminar sumando su segunda victoria del año tras protagonizar una gran última vuelta BORJA GONZÁLEZ Silverstone (Inglaterra) Domingo, 25 agosto 2019, 18:36

Vaya carrerón.

La verdad es que ha sido muy bueno. Me veía con potencial, pero no terminaba delante ningún entrenamiento. Siempre digo que en esta categoría tengo mucho que perder con mi envergadura y mi peso. Tenía buen ritmo, tanto con la goma blanda como con la de carrera. Salía noveno y pensaba que hoy podía ganar o luchar por estar delante. Cuando estaba detrás y no podía adelantar, era algo que no me esperaba. Me estaba costando, pero la moto corría e iba súper bien.

¿Cuándo se ha dado cuenta de que hoy podía ser?

A mitad de carrera he cambiado el chip y he dicho: 'Voy a adelantar como sea'. Detrás había mucho lío y se podía romper el grupo en cualquier momento. Me he puesto delante, ya luchando con Tony (Arbolino) y con Lorenzo (Dalla Porta). Ya se veía entre quién iba a estar la carrera, porque el cuarto nunca entraba en pelea. Lo tenía todo más o menos preparado para hacer el último ataque en la última frenada, porque estaba muy fuerte frenando, pero Dalla Porta se ha colado y he pensado que era, vulgarmente hablando, una putada. Tenía pensado no salir primero a la recta, pero he decidido tirar y tratar de cerrar los huecos. Ellos se han estorbado un poco y me han dejado dos o tres décimas que no me han podido recuperar.

Es la segunda victoria de este año y estoy muy contento, justo después de haber firmado para estar en Moto2 el próximo año, así que es una motivación extra. Esperemos terminar las siguientes carreras aquí, pero si no se puede, luchar y sumar los máximos puntos posibles.

¿Se puede pensar en el campeonato?

Está muy lejos. Después de Alemania lo veía posible, pero en Brno tuvimos algún que otro problema en carrera e hice un cero que no nos explicamos, porque me encontraba igual de fuerte que aquí y quedé penúltimo, que no es normal en mí. Ahí se me fueron puntos y tampoco en Austria sumé los que esperaba. Pero estoy ahí, quinto y a cuatro puntos del cuarto. Quedan siete carreras, que son 175 puntos, así que todo es posible. Matemáticamente todo puede suceder.

Aunque están los dos aún en la lucha por el campeonato, ¿el equipo les ha pedido que se echen un cable de aquí a final de temporada?

Un poco sí. Que nos ayudemos entre nosotros y que evitemos líos entre nosotros. La verdad es que con él hoy no he tenido mucho lío. Nos hemos adelantado, pero muy bien, muy limpiamente. Al final hemos acabado primero y tercero, lo que quiere decir que hemos trabajado muy bien. El resultado es el reflejo de cómo estamos trabajando.