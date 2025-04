Marc Márquez mantiene en Jerez su racha inmaculada

Jesús Gutiérrez Jerez Sábado, 26 de abril 2025, 18:37 Comenta Compartir

Marc Márquez ya tiene su particular 'manita' de victorias al sprint. El español acumula cinco de cinco en las carreras cortas de sábado y la de Jerez la celebró como nunca, en un circuito abarrotado y que se volcó con su ídolo en la parte más emblemática del trazado. «Tenía muchas ganas de celebrar un sprint en la Nieto-Peluqui y ha sido el motociclismo puro y duro. Han coreado Márquez, han coreado Álex, que aunque sea Márquez a él decían Álex, y también han coreado Pecco. Es lo que más me gusta de la afición española, que sabe homenajear al motociclismo», destaco el ocho veces campeón del mundo. Ese baño de masas que se dio en la ceremonia del podio a pies de pista bien valió una carrera aburrida.

Y es que la emoción del sprint de Jerez apenas duró una vuelta y media. Lo que tardó Fabio Quartararo en irse al suelo. El francés le había robado la pole a Marc Márquez, que partía segundo en parrilla y le aguantó la posición en la curva 1 tras una frenada espectacular del francés. Hizo toda la primera vuelta en cabeza y se mantuvo en las cinco primeras curvas. Sin embargo, en la frenada de la curva 6, cuando la Ducati del 93 abrasó a la Yamaha en la recta de atrás, Quartararo trató de frenar más al límite aún y por fuera, y fue incapaz de meter la moto, que se deslizó por la grava y mandó al traste sus aspiraciones.

«De las pocas curvas que he hecho en el sprint las he disfrutado muchísimo. Mi objetivo era salir primero de la primera curva, porque sabía que detrás de Marc sería imposible pasarle. Pese a la caída, hoy me voy muy satisfecho por hacer la pole y mantener a Marc en la frenada de la curva 1. Volver a liderar la carrera otra vez es muy guapo», comentaba Quartararo, campeón de MotoGP en 2021, que reapareció con su Yamaha en las posiciones de honor.

Copa Ducati

Sin Quartararo en pista, la carrera se convirtió en un trenecito de Ducati, que acaparaba las seis primeras posiciones sin opciones de adelantamiento. Marc abría un hueco de un segundo con sus perseguidores y gestionaba esa ventaja hasta el final. Por detrás, Álex Márquez le había robado la posición a Pecco Bagnaia en la salida y con la caída de Quartararo se había asentado en la segunda posición, que mantuvo hasta el final, aunque sin opciones de acercarse a su hermano, que en el sprint de Jerez tenía un punto más que el resto.

«Sobre todo marca la diferencia en las curvas de izquierdas. Yo intentaba de todas las maneras hacerlas como él, pero no había manera. Y cuando las condiciones de pista son de más calor y menos agarre, él consigue ir igual de rápido, mientras el resto bajamos una décima», lamentaba Álex. La segunda posición del pequeño de los Márquez le afianza en la segunda plaza del campeonato, aunque Marc toma cada vez más ventaja, con 20 puntos ante Álex y 31 sobre Bagnaia, a quien el tercer puesto de Jerez le supo a poco.

Visto lo visto este sábado, en la carrera larga de este domingo, al doble de vuelta, se puede repetir un escenario similar. Con un dominio abrumador de las Ducati que coparon las seis primeras posiciones. Tras los Márquez y Bagnaia, entraron Franco Morbidelli cuarto, el rookie Fermín Aldeguer quinto y Fabio Di Giannantonio sexto. En lo que a día de hoy es la realidad de un Mundial de MotoGP a dos velocidades, donde están por un lado las Ducati y por el otro el resto.

Y el mejor del resto fue Maverick Viñales, que acabó séptimo con la KTM y cruzó la meta pegado a la última de las Ducati. La zona de puntos la completaron Marco Bezzecchi con la Aprilia y Joan Mir con la Honda, mientras que a Pedro Acosta se le complicó el sábado en la calificación (partía 12º en parrilla) y apenas pudo recuperar hasta la décima plaza.

Antes del sprint se disputaron las calificaciones de las categorías pequeñas con dominio de los pilotos españoles. En Moto2 la pole fue para Manu González, cuarta que consigue este año en cinco carreras, con segunda posición para Albert Arenas. El líder de la cilindrada intermedia, Arón Canet, partirá este domingo desde la séptima plaza de parrilla. En Moto3, pole para el piloto local José Antonio Rueda, que se impuso al australiano Joel Kelso y al también sevillano David Muñoz, con el líder de la categoría ligera, Ángel Piqueras, en la cuarta posición.