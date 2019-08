Jorge Navarro se encarama al podio en medio de la locura Navarro persigue ayer a Augusto Fernández. / VLADIMIR SIMICEK/AFP «Tengo que dar las gracias a mi equipo, han confiado más ellos que yo», afirma el de La Pobla tras una carrera en que Lecuona acaba octavo M. RODRÍGUEZ Domingo, 11 agosto 2019, 23:09

Jorge Navarro sumó el quinto podio de la temporada, después de estar ausente en el cajón de Moto2 desde Montmeló. El valenciano, que perdió el tercer puesto la semana pasada en la última vuelta al circuito de Brno, lo amarró esta vez en Austria. «En las últimas vueltas no he pilotado tan bien, todas las trazadas eran defensivas. Tengo que dar las gracias al equipo, ellos han confiado más que yo en mi mismo este fin de semana», desveló.

El piloto de La Pobla de Vallbona aseguró que tenía ritmo hasta para haber luchado por la victoria. «Salía atrás, y tuve dos toques en la primera vuelta y uno en la segunda. Pero luego estaba confiado y he tirado», relató. Por delante, desde el principio se vio que la carrera iba a ser por eliminación. Vierge salió bien, pero muy pronto se cayó, llevándose por delante a Nagashima.

El líder, Álex Márquez, y el propio Navarro remontaban, mientras parecía que la victoria estaba entre Binder, Marini, Bastianini y un combativo y espectacular Gardner. Pero el australiano se pasó de ambicioso, se coló y en su vuelta a la trazada no contó con la presencia de Márquez. Lo tocó y se fue al suelo.

Poco después sería Marini el que se pasase de combativo, cayéndose y arruinando la carrera de Bastianini. Binder tenía la victoria en bandeja con Márquez conformándose con 20 buenos puntos para el campeonato, y Navarro se veía en puesto de podio. «Creo que podía pillarles, pero he visto en el display un aviso como que tenía que dejarme pasar por una sanción. He bajado el ritmo para que Baldasarri me adelantase, volverlo a pasar pronto y tratar de cazarlos, pero cuando he pasado por meta el avisto ya no estaba. Me ha desconcentrado un poco, pero ya he vuelto a tirar», indicó el de La Pobla, que se coloca, aunque un poco lejos, tercero en el campeonato como alternativa a Luthi para pelear el título a Álex Márquez.

El otro valenciano, Iker Lecuona, sumó un buen octavo puesto tras un inicio complicado en el que estuvo a punto de tirar a Augusto Fernández. Ayer KTM anunció que deja el proyecto de Moto2, por lo que está por ver qué chasis tendrá en 2020. Eso sí, su nuevo equipo, el Red Bull Ajo, sigue siendo la pasarela de la marca austriaca hacia MotoGP.