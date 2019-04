Jorge Navarro consigue al fin subirse al podio de Moto2

Una de las principales virtudes de Jorge Navarro es la constancia. Trabajador como pocos, al piloto de La Pobla de Vallbona se le había atragantado Moto2. En dos temporadas en la categoría intermedia, aún no había pisado el podio. Hasta ayer, cuando acabó tercero en el circuito de Las Américas. «Estoy muy satisfecho. En estos momentos no quiero olvidarme de nadie, pero me han ayudado las personas que tengo en mi entorno, mi entrenador, mi novia... he cambiado algunas cosas en mi vida», señaló al micrófono de Dazn.

A Navarro le tocó remontar para subirse al cajón después de 38 carreras en Moto2. «Ahora me siento como en familia en Speed Up, me han convencido de que soy un piloto ganador. Poco a poco vamos encontrando cosas que me hacen sentir bien y hemos podido rematar con un podio. Es un alivio por mí, me he quitado un peso de encima», admitió. «El fin de semana ha sido fantástico. Al principio no iba muy allá, pero luego he cogido mi ritmo y he ido remontando», explicó el valenciano.

Por delante, Thomas Luthi dominó la carrera de principio a fin. El suizo se deshizo de Alex Márquez y de Schrotter, su compañero de equipo y que concluiría en segunda posición. Detrás de ellos, después de su remontada, Jorge Navarro se asentó en la tercera plaza para disfrutar relativamente de las últimas tres vueltas. «En los momentos malos estaba amargado, esto me afecta bastante», admitió.

Quien no tuvo una buena jornada fue el otro valenciano en la parrilla de la categoría intermedia, Iker Lecuona, que sufrió una dura caída mediada la carrera.