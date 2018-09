GP San Marino Jorge Martín: «He peleado con las cartas que tenía» Jorge Martín durante el GP de San Marino / AFP El piloto madrileño no consiguió ganar pero cumplió su segundo objetivo: recuperar el liderato BORJA GONZÁLEZ Misano (Italia) Domingo, 9 septiembre 2018, 13:03

-Por fin es usted al que le sonríe la suerte, y no sólo por la caída de Bezzecchi si no por no haberse caído con él y por librarse de la montonera inicial…

Sí, sí. En otra carrera me habría caído. Hoy ha sido un gran día para mí y era algo que no me esperaba, porque en el warm up me ha costado mucho. Después de ver que se habían caído Canet y Bastianini quería coger puntos aunque Bezzecchi se me fuera un poco, para sacar más distancia con los de atrás, aunque lo hubiera intentado igualmente. La moto de Bezzecchi era muy rápida, pero he tenido la suerte de que se cayera y poder esquivarle, aunque el toque me ha movido la leva del freno y en la última vuelta no he podido frenar muy tarde. He conseguido defender la tercera posición y sabía que Di Giannantonio lo iba a intentar sí o sí. Al colarse los dos he intentado entrar, pero Dalla Porta se ha cerrado y he tenido que cortar un poco y su moto ha empezado a ir más rápido. Sabía que no podía ganar y lo he celebrado un pelín antes de tiempo, lo que ha sido un fallo, pero no hubiera cambiado nada.

-¿Qué tal el brazo?

Bien. Al principio iba tranquilo y he visto que se rompía el grupo, supongo que por la caída. He intentado guardar, pero cuando he intentado tirar no he tenido las sensaciones del fin de semana, así que ya va bien ser segundo. Estoy contento y físicamente súper fuerte.

-¿Su Honda iba peor?

No sé por qué la mía no corría. A mí compañero de equipo le puedo pasar normalmente, porque él pesa más que yo, pero la moto de Dalla Porta y la suya iban algo más, sobre todo la de Dalla Pota. He peleado con las cartas que tenía y este segundo con la moto como iba es muy bueno.

-¿Qué le dice la vuelta al liderato con ocho puntos sobre Bezzecchi?

Mi equipo me pedía calma en el penúltimo paso por meta, porque aunque acabara cuarto me ponía líder, pero sabía que tenía que intentar aprovechar la oportunidad de sacar algún puntillo, y estos ocho de ventaja son importantes. Pero queda mucho y hay que mejorar. Hay que poner la moto en el sitio, porque no estamos como en Le Mans o en Alemania. A ver si podemos hacerlo en Aragón.

-¿Cómo ha visto la pasada a Masiá? Él dice que no le tienen respeto los veteranos y que esto no va a quedar así.

Yo le he adelantado en la última curva. Sí que es un sitio en el que no se adelanta fácil, pero tenía que recuperar y en las rectas no podía. Ha sido un adelantamiento duro, pero limpio. Con él me llevo bien, pero he visto que iba súper agresivo desde la primera vuelta. Se ha puesto rápido delante desde atrás. Le he pasado y luego he visto en la tele que se ha caído. Habrá intentado aguantar por fuera, pero esa parte está sucia. Con experiencia mejorará en estos aspectos.