Jorge Martín pasa de nuevo por el quirófano sin fecha de regreso El campeón de MotoGP en 2024 se fracturó la clavícula derecha tras una caída en Japón y yaha sido operado en España sin saber si podrá volver a subirse a su Aprilia esta temporada

Jesús Gutiérrez Jueves, 2 de octubre 2025, 11:15 Comenta Compartir

El pasado domingo el circuito de Motegi vivió la celebración histórica del noveno título de Marc Márquez, pero mientras toda esa explosión de alegría y emoción se desataba, Jorge Martín era evacuado en helicóptero tras sufrir una salvaje caída en la salida del Gran Premio de Japón.

Todo ocurrió muy rápida, apenas se apagó el semáforo de salida todo el pelotón enfilaba la primera frenada. El piloto madrileño partía muy retrasado, desde la sexta fila de parrilla (17º) y cuando enfilaba esa curva 1, perdió el control de su Aprilia y embistió todo lo que encontró a su paso. Por suerte, solo impactó contra su compañero Marco Bezzecchi, pero pudo provocar una trágica carambola en el momento más crítico de cualquier carrera. El italiano, por suerte, salió ileso, pero el español tuvo que ser trasladado al centro médico del circuito japonés con evidentes síntomas de dolor en su brazo derecho.

En la primera exploración en el circuito ya se confirmó la fractura de la clavícula derecha con desplazamiento y fue trasladado a un hospital en las inmediaciones de Tokio para realizarle un TAC y descartar cualquiera afectación pulmonar, como se confirmó después. De regreso a España, Martín se sometió este martes a una intervención quirúrgica en el Hospital Universitari Dexeus, a cargo del equipo médico liderado por el Dr. Xavier Mir, con éxito y ya piensa en su recuperación, sin acelerar plazos.

De hecho, no hay fecha de regreso. Ni siquiera se sabe si el campeón del mundo de 2024 volverá a subirse a su Aprilia en lo que resta de temporada, como confirmaba el director médico de MotoGP desde el circuito Mandalika, en Indonesia, donde se celebra este fin de semana un nuevo gran premio. «La cirugía de Jorge Martín se completó con éxito. Fue un procedimiento complejo debido a que la fractura presentaba tres fragmentos, los cuales fueron fijados con éxito con tornillos en el tercio medio-distal de la fractura y una placa de soporte para evitar desplazamientos. Los tiempos de recuperación siguen siendo inciertos; no podemos dar una fecha exacta para su regreso, pero la rehabilitación comenzará tan pronto como sea posible».

Annus horribilis

La lesión de Japón es otra piedra más en el camino de Jorge Martín, que apenas ha podido disputar hasta la fecha, siete de los diecisiete grandes premios. Tampoco estará este fin de semana en Indonesia, y no es segura su presencia en las últimas cuatro citas de este fatídico 2025.

Arrancaba la ilusionante temporada en la que paseaba el dorsal número 1 con una caída en el mes de febrero en Malasia en los test invernales que le hizo perderse toda la pretemporada. Cuando estaba ultimando su retorno a la competición para estar en el inicio del campeonato, se volvió a lesionar en un entrenamiento privado, que le hizo perderse el arranque del campeonato. Y cuando se reenganchó al mismo, en la primera carrera que disputaba en Qatar, llegó la más grave de todas, con once costillas rotas y un neumotórax que le obligaron a quedarse una semana en la UCI en un hospital de Doha y estar en el dique seco tres meses. En total, una veintena de fracturas que le han hecho pasar hasta cuatro veces por el quirófano en los últimos ocho meses. Y que han hecho imposible la defensa del título de MotoGP.

Se da la circunstancia de que en el pasado Gran Premio de Japón, Jorge Martín pudo cumplir un sueño, el de tener la tradicional foto de familia con toda la parrilla de MotoGP y con el campeón del cuso anterior presidiendo la parrilla. Una instantánea que no se pudo hacer en el primer gran premio del año, al estar convaleciente, y que hasta ese momento no había podido repetirse porque no estaban todos los pilotos presentes. Un recuerdo dulce que le va a durar de por vida, en este doloroso y amargo 2025.

Temas

MotoGP