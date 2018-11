Jorge Martín se marca como reto llegar a MotoGP en 2020 Lunes, 12 noviembre 2018, 23:54

La carrera de un piloto es trepidante, tanto encima de la moto como cuando se baja de ella. Por ejemplo, sin haber terminado de paladear el éxito de ser campeón del mundo de Moto3, Jorge Martín ya piensa en el futuro a medio plazo. «Para llegar a la máxima categoría tienes que pasar primero por Moto2, pero claro que me veo en MotoGP. A ver si en un par de años hay un hueco allí para mi», señaló ayer el madrileño durante un acto en la Federación Española de Motociclismo. «Ya he estado entrenando con una R6, aunque no es lo mismo que una Moto2, pero creo que mi estilo de conducción va mejor con una moto grande que con una moto pequeña como puede ser la Moto3. Voy a un gran equipo y tengo buenas sensaciones», indicó el joven, que el fin de semana se dio un baño de multitudes en su San Sebastián de los Reyes natal.