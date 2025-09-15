Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

marc Márquez celebra la victoria en el GP de San Marino. Afp

El Marc Márquez más icónico se reivindica

El líder de MotoGP dejó una imagen para la historia en el podio del circuito de Misano para acallar los abucheos que tradicionalmente escucha cuando corre en Italia.

Jesús Gutiérrez

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:31

Leo Messi enmudeció el Santiago Bernabéu en abril de 2017 cuando celebró un gol en el último minuto, quitándose la camiseta y mostrándosela al público ... con mirada retadora. Una imagen icónica del genio del fútbol mundial que tuvo su réplica el pasado domingo en un escenario muy diferente, pero con un mensaje muy parecido. Marc Márquez, probablemente el mejor piloto de motociclismo de todos los tiempos, se quitó el mono antes de subir al podio del circuito de Misano y lo mostró desafiante a una parte del público que un día antes había celebrado una caída suya. Una puesta en escena que no fue espontánea, como reconoció el de Cervera en su comparecencia con los medios de comunicación. «Messi siempre ha sido un referente para mí, siempre ha sido un señor, de pocas palabras, que siempre que ha hablado lo ha hecho en el campo. A mí hoy me tocaba hablar en pista».

