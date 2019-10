El insaciable Márquez logra otro aplastante triunfo Márquez celebra su victoria. / EFE/EPA/TORU HANAI Quartararo y Dovizioso acompañan en el podio al campeón | El español acaba con el temor con el que había llegado a Japón, ese que se había repetido en el pasado de fallar después de cerrar el título BORJA GONZÁLEZ MOTEGI. Lunes, 21 octubre 2019, 00:21

Ni siquiera después de cerrar el Mundial de MotoGP Marc Márquez se relaja. El ya campeón del mundo completó la primera etapa de su objetivo previo al fin del campeonato, el de no perder la concentración y continuar con su espectacular dinámica de 2019. En Motegi, en casa de Honda, consiguió cerrar el campeonato de constructores; 'consiguió', porque de los 356 puntos que ha necesitado la casa del ala dorada para llevarse la segunda de las coronas que se ponen en juego en la clase reina (la tercera y última es la de equipos, para la que el Repsol Honda aún mantiene opciones), 350 llevan su nombre. Los seis restantes los aportó Takaaki Nakagami en Austin, en la única prueba en la que el piloto español ha fallado este año. Y, además, se apuntó la pole, la vuelta rápida de carrera y, por supuesto, la victoria, otra vez con Fabio Quartararo como su rival más sólido.

El joven francés buscó en el inicio de la prueba colocarse delante de Márquez, aunque este rápidamente recuperó la posición de partida para tratar de poner en marcha el primero de los planes preparado antes de la prueba en su box. Esto le permitió no tener que pasar al plan B: «Teníamos previsto rodar en 1'46 bajo, pero he abierto hueco con 1'45 alto y luego he vuelto a 46 bajo. He intentado coger dos segundos de ventaja y pilotar fino para ahorrar gasolina».

Márquez, con un mejor ritmo por lo visto en entrenamientos, primero tuvo por detrás a la Ducati de Jack Miller, aunque se desinfló y dio paso a Franco Morbidelli, que tampoco pudo aguantar y que dejó la pelea por el tercero a Dovizioso y a Viñales. «A falta de vuelta y media se me ha encendido la luz de reserva, una alarma, y con eso da para tres vueltas», reconoció Márquez, que vivió con algo de angustia el tramo final de la carrera (su moto se detuvo nada más cruzar la línea de meta), calculando su ventaja mientras Quartararo se veía obligado a apretar ante el esfuerzo final de Dovizioso, el más rápido en esos últimos giros y que dejó sin opciones de cajón a Viñales.

«Dovi venía a cuatro segundos a falta de diez vueltas. Y dije, 'vale'. Después empecé a ver 3.7, 3.3, 3.1, y pensé, '¿dónde va?'. Por eso me apliqué al límite y, honestamente, casi me caigo varias veces, porque iba al límite», reconoció Quartararo. En cualquier caso, un resultado espectacular de un piloto que está dejando en evidencia a los teóricos rivales de Márquez en el corto plazo, y que está firmando un año muy por encima de lo que de él se esperaba. En una reunión de equipo tras el test de Sepang de febrero, en su box se marcaron el objetivo de que el piloto lograse el honorífico título de novato del año, con una horquilla de puntos de entre 50 y 90; con tres pruebas por disputar, el de Niza ha alcanzado ya los 163.