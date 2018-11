Gonzalo Gobert, director del Circuito Ricardo Tormo: «Esta pista es magnífica, aquí ha llovido la mundial desde el miércoles y se ha rodado sin problemas» Gonzalo Gobert, ayer en el acceso al circuito de Cheste. / manuel molines «Este es el último GP del Mundial y debe ser el final de todo. Por supuesto que somos ambiciosos y queremos traer MotoE», asegura MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Domingo, 18 noviembre 2018, 00:58

El Circuit Ricardo Tormo cumple este año dos décadas de GP del Mundial de motociclismo. La efeméride ha pasado casi inadvertida en una edición marcada por la lucha contra los elementos. El director del trazado, Gonzalo Gobert, hace un balance sobre cómo se ha desarrollado el evento a falta de un domingo con previsión de lluvias y hacia dónde camina la propia instalación.

-¿Ha sido este vigésimo GP de la Comunitat una especie de examen final?

-Es un poco pronto para hacer un balance porque el domingo va a ser un día complicado. Después de cinco años de 'no hay billetes' y con un tiempo primaveral, este se nos ha juntado todo. Para empezar, desplazamos una semana la carrera y aunque parezca una tontería, la pasada hizo un tiempo primaveral. La segunda, el parque empresarial de Cheste, que es ajeno al Circuit, que nos vendrá bien porque dará una doble vía de acceso y 4.000 plazas de aparcamiento asfaltado, pero este año había que pasar el sarampión. Tercero, este episodio de lluvias inaudito. Todo eso lo juntamos con los dos barrancos que circunvalan el circuito y ha motivado que de las dos rutas de entrada que teníamos, una haya quedado inutilizada y otra, la que viene del apeadero del tren, se tambalee: hay un paso del barranco y si llueve mucho, por seguridad pública hay que cerrarla. Todo eso ha motivado que sea un año realmente complicado. El viernes se generó mucha preocupación, pero he de dar las gracias por todo el esfuerzo a Delegación del Gobierno, Guardia Civil, alcaldes, policías locales y a mi equipo. Trabajamos para que el aficionado esté lo más cómodo posible.

-¿Se llegó a hablar de un límite para plantearse la suspensión del evento?

-Por supuesto que lo que prima es la seguridad. Con eso encima de la mesa, dentro de la preocupación tengo que decir que la pista del GP es increíble. Aquí ha llovido la mundial desde el miércoles y la actividad se ha desarrollado. En ese sentido, el GP se va a hacer.

-Márquez dijo el viernes que en otros circuitos del Mundial quizás no habrían podido rodar...

-No se habría rodado, esta pista es magnífica. La bala de plata sería suspender la afluencia de público por seguridad, pero eso no ha llegado ni llegará. Con apreturas, dificultad y mucha paciencia por parte de la gente, nosotros podemos meterlos en el Circuit. Mis disculpas por las molestias, pero lo teníamos planificado pero mira cómo está el resto de la Comunitat.

-¿Qué pasó con el puente que iba a traer el Ejército y que a final no ha llegado?

-Fue una posibilidad que se llegó a barajar, pero si lo ves con puridad no es una emergencia. Te pueden decir que canceles el evento. No nos han dado ninguna explicación, pero tampoco la hemos pedido. No lo juzgo, simplemente quiero dar la enhorabuena a la Delegación del Gobierno por la iniciativa.

-¿Con qué se quedan de todo lo ocurrido para el futuro?

-En el plano de la seguridad vamos a añadir una petición, porque la situación del barranco no se puede repetir: si se da de repente es aún más peligrosa y por ahí pasa mucha gente y autobuses. De la mano de la Delegación del Gobierno, el alcalde de Cheste y nosotros iremos a donde corresponda para que se construya ahí un puente, que no es tan caro. Es un punto crítico, el enlace con el apeadero y una de las rutas fundamentales. Igual no vuelve a ocurrir en 20 años o sucede en tres seguidos, y no vamos a estar siempre matando moscas a cañonazos.

-Fuera de esto, ¿en qué más se puede mejorar?

-Con la ampliación prevista meteremos un 30% más de hospitalidad, y cuando salga el hotel eso también nos va a reforzar. En cuanto al Mundial, no conozco otro circuito que tenga ya el jueves actividad en pista. Nosotros contamos con MotoGP, las finales de la British Talent Cup y la Cuna de Campeones, la de los eSports... Siempre he dicho que este es el último GP y que debe ser el final de todo. Somos ambiciosos y lo hablé con Carmelo Ezpeleta (consejero delegado de Dorna): mientras no lleguemos a un límite, no renunciamos a nada y por supuesto queremos traer las MotoE.

-Con el calendario de 2019 ya confirmado, ¿las van a pedir para 2020?

-Por supuesto, y esta es una opinión mía como director del Ricardo Tormo, nuestro circuito es ideal para las motos eléctricas. Si las metes en circuitos grandes como Silverstone, van a sufrir un poco.

-¿Le ve futuro al campeonato de MotoE?

-Si. Tiene el espejo, la Formula E, que va como un tiro e increíblemente está empezando a comerle la tostada a la Fórmula 1. Con la MotoE, de nuevo Dorna y Carmelo han sido inteligentes y han cubierto ese flanco. Ecclestone no lo vio y se le metió Alejandro Agag. Está claro que esto va a lo eléctrico. Nadie dijo que las carreras tienen que ser con gasolina, al principio eran cuadrigas. En la MotoE, cuando desarrollen la electrónica y domen las baterías va a ser la bomba.

-¿Cuál es el futuro del circuito?

-Esto es ya un circuito. El siguiente paso es convertirlo en instalación deportiva, donde no todo sea la pista de GP. Por eso construimos la minipista de velocidad para entrenar, las de tierra, la de conducción que ya acoge entrenamientos de competición, tenemos las dos escuelas de pilotaje y se ha creado el centro de alto rendimiento. Vamos a una instalación deportiva de alto nivel donde haya una población flotante de 1.000 personas practicando deporte del motor. El tercer anillo es un centro de ocio y no lo veo complicado, aunque va a llevar tiempo. Con el movimiento de piezas, el actual edificio de oficinas albergará una tienda emblemática y un museo. El de mantenimiento será el de la escuela de conducción y eso, el germen de un pequeño parque donde tengas karts a pedales y eléctricos, simuladores... un lugar donde la gente pueda venir con niños. El hotel es fundamental.

-Nada que ver con los parques temáticos proyectados antaño...

-No, una cosa controlada que puede funcionar muy bien. Sin hacer una inversión gorda puedes traer mucha gente. Es posible que aquí haya cada fin de semana 3.000 o 4.000 personas aunque no se celebren carreras.

-El proyecto de reforma se dio a conocer el año pasado, ¿no va todo un poco lento?

-Sí. Los tiempos de la administración son desesperantes, pero yo entiendo que debe haber controles para que el uso del dinero público sea como toca. Le pongo el ejemplo del hotel: ese suelo está catalogado como hostelero y por la S de diferencia nos ha tocado pedir un cambio del plan parcial para el que han sido necesarios cinco informes técnicos.

-¿En qué va a cambiar la Cuna de Campeones con la creación del centro de alto rendimiento?

-Creo que da un salto. Para mí la Cuna es la mejor escuela de pilotaje del mundo y da un salto. Estaba haciendo tecnificación, pero esto es un centro de alto rendimiento donde meten factores fundamentales como compaginar el tema académico de forma adecuada con el aprendizaje de pilotaje, la nutrición, la formación física, el inglés...

-¿No va a pasar a depender la Cuna del centro de alto rendimiento?

-No. La Cuna sigue siendo un proyecto de formación y el promotor del Campeonato de España de minivelocidad. El centro de alto rendimiento es como un paraguas y acogerá a pilotos que estén en la Cuna.

-¿En qué ha cambiado la vida de Gonzalo Gobert al ser ratificado como director del Circuit Ricardo Tormo?

-En nada porque cuando se celebraron las elecciones seguí trabajando como siempre porque creo en el proyecto y me encanta. Ha sido una satisfacción personal porque al final ves justicia tras todo el camino recorrido y darle duro.