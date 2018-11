Garzó se relame con la lluvia Héctor Garzó, ayer en la redacción de LAS PROVINCIAS. / m. rodríguez El valenciano correrá este fin de semana en Cheste su quinta carrera en el Mundial MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Martes, 13 noviembre 2018, 00:01

Las previsiones dan lluvia para esta semana en la Comunitat y Héctor Garzó la espera como si fuera maná. «Con cabeza, pero la verdad es que tengo muy buenas esperanzas», afirma el joven piloto (20 años) de Paterna, que dentro de tres días afronta en Cheste su quinta carrera en el Mundial. Debutó hace poco más de un año, en Sachsenting y también en un GP pasado por agua. Calificó quinto, codeándose con los mejores de Moto2.

«Mi fin de semana acabó el sábado», precisaba ayer Garzó. «Fue evidente mi falta de experiencia. Alzaba la vista y veía a Álex Márquez, a Oliveira y a Morbidelli, que fue el campeón. La sensación era indescriptible. Entonces no estaba capacitado para seguirlos, pero espero llegar a ese nivel muy pronto. No estaba preparado para seguirlos. Hice una buena salida, pero en cuanto Luthi me pasó por el exterior como si yo fuera una piedra parada, me di cuenta de que iba a ser difícil. Fui al límite y me caí en la segunda vuelta», relata el valenciano.

El piloto de Paterna agradece a Tech3 la confianza que ha depositado en él durante 2018. Tras aquel debut en Alemania en 2017, este Mundial ha corrido en Jerez (23º), Francia (no acabó) e Italia (20º). «Todos llegamos con una base del FIM CEV, donde suele haber mucho nivel. He tenido que mejorar mi pilotaje en todos los aspectos. Además, yo venía de Moto3 y tuve que aumentar mi peso y mi resistencia. Ahora soy más fuerte encima de la moto y he aprendido ciertos trucos», precisa al relatar su evolución desde el estreno en Sachsenring.

Para su primer GP de la Comunitat se muestra ambicioso, aunque sabe que debe aliarse con los elementos. Defiende que la lluvia resta importancia a la parte mecánica y lo iguala todo. «En agua puedo estar entre los diez primeros», asegura con una sonrisa. A Garzó le ilusiona correr en un circuito que conoce como su casa: «Es muy divertido, pero complicado. La parte que mejor se me da es la más revirada». Como muchos otros pilotos, ha hecho sus diabluras en una instalación en la que ahora sueña con triunfar: «Más de una vez los de seguridad han tenido que ir detrás de nosotros porque íbamos con la scooter más rápido de lo que debíamos».

Son batallas de un joven de 20 años que ya lleva 14 peleando por ser piloto profesional. Está en el momento decisivo para cumplir en realidad ese sueño. Viene de ganar en Albacete una de las dos carreras de Moto2 del FIM CEV, certamen en el va tercero y que concluye el fin de semana del 23 al 25 de octubre en el Ricardo Tormo.

«Una pena», lamenta Garzó. La cita coincide con el test de la nueva categoría de motos eléctricas que implantará Dorna en el Mundial de 2019. Tech3 confirmó ayer al valenciano como piloto oficial para esta modalidad. Compatibilizará este certamen con el de Superstock 600 en el FIM CEV y algunas carreras de la misma categoría en el Mundial de Superbike como wild card.

«Es una oportunidad en mi carrera. Me siento orgulloso por ser piloto oficial del Mundial», comentó Garzó cuando ayer se hizo público que compartirá parrilla con otro deportista de la Comunitat, Nico Terol. Ayer también trascendió que la implantación de MotoE también permitirá el regreso a los circuitos de Sete Gibernau con Pons Racing.