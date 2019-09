«¿Dónde hay que firmar para llegar como campeón a Valencia?» «Ser ahora un referente para los pilotos que están empezando es increíble, con siete años veía a Terol y me hacía una foto con él», asegura Arón Canet, aspirante al título de Moto 3 JORGE PEIRÓ VALENCIA. Jueves, 26 septiembre 2019, 00:45

La contundente y meritoria victoria de Arón Canet, piloto valenciano de Moto3, en el circuito de Alcañiz sitúa al joven de 19 años a dos puntos del liderato en el Mundial. «Si no me escapo, esto se me complica», reconoció el de Corbera en la presentación del cartel del Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana. Los aficionados han elegido este anuncio, que cuenta con Marc Márquez y Valentino Rossi como protagonistas de un videojuego de los años noventa. La undécima posición de su máximo rival por el campeonato, el italiano Dalla Porta, en Alcañiz, acercó a Canet a coronarse como mejor piloto de Moto3. «Preferiría ganar el Mundial en la última curva en la última carrera en Valencia delante de mi afición»... bromeaba el corredor.

Canet podría levantar el Mundial en el Gran Premio de Cheste. «¿Dónde hay que firmar para llegar como campeón?», confesaba entre muescas alegres. El piloto, conocedor del apretado tramo final de temporada que resta, mostró cierta cautela: «Esto es un Mundial y pueden pasar muchísimas cosas, puedes tener la suerte de cara o no». Otros prometedores corredores como Jorge Navarro (segundo en Moto2) y Carlos Tatay (primer valenciano en conquistar las Red Bull Rookies Cup) también asistieron al evento. Algunos de ellos tienen al de Corbera como espejo en el que mirarse, lo cual le enorgullece: «Con siete años veía a pilotos como Terol y me hacía una foto con ellos. Ser ahora un referente para los pilotos valencianos es algo increíble». Sobre los éxitos de Navarro y Tatay, el segundo clasificado de Moto3 quiso poner en valor el talento de las emergentes generaciones de las que disfruta el motociclismo valenciano: «Está demostrando que está llegando ya, que tenemos una muy buena cuna. Creo que llegarán más pilotos en el futuro».

Tatay, dos años al Mundial

Mientras, el piloto valenciano Carlos Tatay, campeón de las Red Bull Rookies Cup, ha firmado con el equipo Reale Avintia Arizona 77 para disputar el Mundial de Moto3 las dos próximas temporadas.