DIRECTO | Última hora de MotoGP en Valencia
El circuito de Cheste despide la temporada y rinde homenaje a los campeones de Moto3, Moto2 y MotoGP
Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:51
09:52
Ahora mismo tenemos en pista al Warm Up de MotoGP, una sesión de entrenamiento de 10 minutos que sirve para que los pilotos calienten y tengan un último rodaje antes de la carrera de mediodía.
09:51
Ahora mismo tenemos en pista al Warm Up de MotoGP, una sesión de entrenamiento de 10 minutos que sirve para que los pilotos calienten y tengan un último rodaje antes de la carrera de mediodía.
09:31
Horarios
A las 11, la carrera de Moto3.
A las 12:15, la carrera de Moto2.
A las 14, la carrera de MotoGP.
Enlace copiado
09:30
¡Hola!
Bienvenidos a esta retransmisión en directo del domingo de carreras del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de motociclismo, que se disputa en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste.
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
- 2 El nuevo radar de Valencia que empezará a multar en unas semanas
- 3 La Generalitat lanza un bono térmico que dará 397€ de ayuda directa a miles de valencianos sin tener que pedirlo
-
4
- 5 Prisión para el joven que dejó en coma a un policía en Vinalesa
- 6 Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
- 7 Muere un parapentista de Valencia tras caer por la ladera de una montaña
- 8 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
-
9
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad