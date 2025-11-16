Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

DIRECTO | Última hora de MotoGP en Valencia

El circuito de Cheste despide la temporada y rinde homenaje a los campeones de Moto3, Moto2 y MotoGP

Marc Escribano

Marc Escribano

Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:51

Actualizado Hace 7 minutos

09:52

Ahora mismo tenemos en pista al Warm Up de MotoGP, una sesión de entrenamiento de 10 minutos que sirve para que los pilotos calienten y tengan un último rodaje antes de la carrera de mediodía.

09:51

09:31

Horarios

A las 11, la carrera de Moto3.

A las 12:15, la carrera de Moto2.

09:30

¡Hola!

Bienvenidos a esta retransmisión en directo del domingo de carreras del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de motociclismo, que se disputa en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste.

