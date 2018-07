MotoGP Dani Pedrosa cuelga el casco Dani Pedrosa, con el equipo Honda. / Efe El piloto español dejará el Mundial después de 13 años en MotoGP BORJA GONZÁLEZ Circuito de Sachsenring (Alemania) Jueves, 12 julio 2018, 16:48

Dani Pedrosa, de 32 años, ha anunciado esta tarde su retirada en el circuito alemán de Sachsenring. El piloto español, a quien Honda no ha renovado y que será sustituido el próximo año por Jorge Lorenzo, dejará el Mundial a final de temporada y después de 13 años en la élite.

«Es una decisión que he estado meditando durante mucho tiempo. Es muy difícil de tomar porque es el deporte que amo, pero a pesar de haber tenido buenas oportunidades para haber seguir compitiendo siento que no mismo la competición con la misma intensidad que antes y ahora tengo otras oportunidades en mi vida. Por suerte he podido tener toda esta experiencia a lo largo de mi vida y bien, ha sido una vida increíble, el hecho deponer estar compitiendo para un equipo tan importante y haberlo hecho ante toda la afición. Puedo decir que he conseguido mucho más delo que esperaba«, expresó el piloto.

Con estas palabras @26_DaniPedrosa anuncia que se retira al finalizar esta temporada. ¿Qué mensaje le dejarías a Dani? ¿Cuál es tu mejor recuerdo? Usa el hashtag #GraciasDani para dejar tu comentario. pic.twitter.com/JOxTH43ika — MotoGP en Movistar+ (@movistar_motogp) 12 de julio de 2018

«Estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho en este deporte. He podido completar mi sueño de ser piloto y eso es algo que realmente no esperaba cuando era un niño, cuando veía la tele, a otros pilotos competir en el campeonato«, añadió emocionado.

Nominado a piloto de Leyenda para el 'Hall of Fame'

Campeón del mundo en 125 cc. (2003) y dos veces en 250cc (2004 y 2005) debutó en MotoGP en 2006. Desde entonces, aunque no ha podido ser campeón de MotoGP, ha logrado 31 victorias en la categoría reina en estos años y 54 entre todas las categorías. También es el segundo piloto de la historia con mayor número de podios en la categoría reina, 112, los mismos que Lorenzo y solo por detrás del italiano Valentino Rossi, que suma 195.

El español dejará el Mundial como como el tercer piloto con más grandes premios disputados. Ahora suma 285, por detrás de Rossi (373) y Capirossi (328).

Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de la empresa organizadora del campeonato, anunció en el acto que Dani Pedrosa será nominado a piloto de Leyenda para el 'Hall of Fame' al final de la temporada, en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.