Así ha quedado la clasificación de MotoGP en 2025: campeón y cómo han quedado los españoles Marc Márquez culmina un año de ensueño por delante de su hermano

Nacho Ortega Valencia Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:03

Marco Bezecchi ganó la última prueba de MotoGP de la temporada en Cheste em un campeonato dominado por Marc Márquez y su hermanos, que han sido campeón y subcampeón del mundo, respectivamente. España e Italia han dominado la clasificación general de 2025, y se han repartido las 8 primeras posiciones.

Pedro Acosta, Fermín Aldeguer y Raúl Fernández han acabado en el Top-10, en el que había 5 pilotos españoles.

Así ha quedado la clasificación general final de MotoGP:

1. Marc Márquez. España 545 puntos

2. Álex Márquez. España 467

3. Marco Bezzecchi. Italia 353

4. Pedro Acosta. España 307

5. Francesco Bagnaia. Italia 288

6. Fabio Di Giannantonio. Italia 262

7. Franco Morbidelli. Italia 231

8. Fermín Aldeguer. España 214

9. Fabio Quartararo. Francia 201

10. Raúl Fernández. España 172

11. Brad Binder. Sudáfrica 155

12. Johann Zarco. Francia 148

13. Luca Marini. Italia 142

14. Enea Bastianini. Italia 112

15. Joan Mir Mayrata. España 96

16. Ai Ogura. Japón 89

17. Jack Miller. Australia 79

18. Maverick Viñales. España 72

19. Alex Rins. España 68

20. Miguel Oliveira. Portugal 43

21. Jorge Martin. España 34

22. Pol Espargaró. España 29

23. Takaaki Nakagami. Japón 10

24. Lorenzo Savadori. Italia 8

25. Augusto Fernández. España 8

26. Somkiat Chantra. Tailandia 7

27. Nicolò Jarod Bulega. Italia 2

28. Aleix Espargaró. España 0

29. Michele Pirro. Italia 0