Así ha quedado la clasificación de MotoGP en 2025: campeón y cómo han quedado los españoles
Marc Márquez culmina un año de ensueño por delante de su hermano
Valencia
Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:03
Marco Bezecchi ganó la última prueba de MotoGP de la temporada en Cheste em un campeonato dominado por Marc Márquez y su hermanos, que han sido campeón y subcampeón del mundo, respectivamente. España e Italia han dominado la clasificación general de 2025, y se han repartido las 8 primeras posiciones.
Pedro Acosta, Fermín Aldeguer y Raúl Fernández han acabado en el Top-10, en el que había 5 pilotos españoles.
Así ha quedado la clasificación general final de MotoGP:
1. Marc Márquez. España 545 puntos
2. Álex Márquez. España 467
3. Marco Bezzecchi. Italia 353
4. Pedro Acosta. España 307
5. Francesco Bagnaia. Italia 288
6. Fabio Di Giannantonio. Italia 262
7. Franco Morbidelli. Italia 231
8. Fermín Aldeguer. España 214
9. Fabio Quartararo. Francia 201
10. Raúl Fernández. España 172
11. Brad Binder. Sudáfrica 155
12. Johann Zarco. Francia 148
13. Luca Marini. Italia 142
14. Enea Bastianini. Italia 112
15. Joan Mir Mayrata. España 96
16. Ai Ogura. Japón 89
17. Jack Miller. Australia 79
18. Maverick Viñales. España 72
19. Alex Rins. España 68
20. Miguel Oliveira. Portugal 43
21. Jorge Martin. España 34
22. Pol Espargaró. España 29
23. Takaaki Nakagami. Japón 10
24. Lorenzo Savadori. Italia 8
25. Augusto Fernández. España 8
26. Somkiat Chantra. Tailandia 7
27. Nicolò Jarod Bulega. Italia 2
28. Aleix Espargaró. España 0
29. Michele Pirro. Italia 0