Fernández, Piqueras y Rueda. AFP

Así ha quedado la clasificación de Moto3 en 2025: campeón y puestos de los españoles

Rueda gana con autoridad en 2025 y cinco españoles copan las primeras posiciones

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:04

Adrián Fernández ha ganado la última prueba de Moto3 y el valenciano Ángel Piqueras, con su sexto puesto en Cheszte, se ha llevado el subcampeonato del mundo en una categoría que ha estado dominada por los pilotos españoles durante todo el año.

José Antonio Rueda se ha proclamado campeón del mundo de Moto3 en 2025 encabezando una clasificación en la que los cinco primeros han sido españoles y entre los 10 primeros ha habido 6 pilotos nacionales.

Así ha quedado la clasificación general final de Moto3:

1. José Antonio Rueda (España) 365

2. Ángel Piqueras (España) 281

3. Máximo Quiles (España) 274

4. Álvaro Carpe (España) 215

5. David Muñoz (España) 197

6. Joel Kelso (Australia) 193

7. Adrián Fernández (España) 179

8 Taiyo Furusato (Japón) 172

9 Ryusei Yamanaka (Japón) 136

10 Valentín Perrone (Argentina) 134

11 David Almansa (España) 134

12 Luca Lunetta (Italia) 125

13 Guido Pini (Italia) 111

14 Dennis Foggia (Italia) 96

15 Scott Ogden (Reino Unido) 62

16 Jacob Roulstone (Australia) 61

17 Matteo Bertelle (Italia) 55

18 Stefano Nepa (Italia) 51

19 Joel Esteban (España) 33

20 Cormac Buchanan (Nueva Zelanda) 32

21 Nicola Carraro (Italia) 31

22 Riccardo Rossi (Italia) 24

23 Marcos Uriarte (España) 22

24 Marco Morelli (Argentina) 18

25 Casey O'Gorman (Irlanda) 16

26 Adrián Cruces (España) 14

27 Ruche Moodley (Sudáfrica) 14

28 Brian Uriarte (España) 11

29 Vicente Pérez (España) 7

30 Jesús Ríos (España) 7

31 Hakim Danish (Malasia) 6

32 Eddie O'Shea (Reino Unido) 3

33 Tatchakorn Buasri (Tailandia) 1

34 Noah Dettwiler (Suiza) 0

35 Jakob Rosenthaler (Austria) 0

36 Lenoxx Phommara (Suiza) 0

37 Arbi Aditama (Indonesia) 0

38 Zen Mitani (Japón) 0

39 Leonardo Abruzzo (Italia) 0

40 Max Cook (Reino Unido) 0

