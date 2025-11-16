Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Moreira, en Cheste. AFP

Así ha quedado la clasificación de Moto2 en 2025: campeón y puestos de los españoles

El brasileño Moreira hace historia y seis españoles quedan en las primeras 13 posiciones

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

Diogo Moreira se ha convertido en el primer brasileño campeón del mundo de Moto2. El español Manuel González ha quedado segundo tras no poder completar el milagro en la última carrera, en Cheste, y el belga Barry Baltus ha finalizado tercero en la clasificación general de 2025 por delante de Arón Canet y Jake Dixon.

Cuatro españoles han quedado entre los 10 primeros y seis entre los 13 mejores del campeonato, entre ellos Daniel Holgado, Albert Arenas, Izan Guevara o Marcos Ramírez.

Así ha quedado la clasificación general final de Moto2:

Clasificación final del Mundial de Moto2 2025 tras Cheste

1. Diogo Moreira (Brasil) 286

2. Manuel González (España) 257

3. Barry Baltus (Bélgica) 232

4. Arón Canet (España) 227

5. Jake Dixon (Reino Unido) 224

6. Daniel Holgado (España) 208

7. Celestino Vietti (Italia) 156

8. Albert Arenas (España) 155

9. David Alonso (Colombia) 153

10. Senna Agius (Australia) 148

11. Izan Guevara (España) 134

12. Deniz Öncü (Turquía) 100

13. Marcos Ramírez (España) 99

14. Joe Roberts (EE. UU.) 97

15. Collin Veijer (Países Bajos) 97

16. Filip Salac (República Checa) 94

17. Iván Ortola (España) 88

18. Alonso López (España) 82

19. Tony Arbolino (Italia) 75

20. Daniel Muñoz (España) 37

21. Adrián Huertas (España) 27

22. Alex Escrig (España) 24

23. Ayumu Sasaki (Japón) 24

24. Zonta van den Goorbergh (Países Bajos) 19

25. Darryn Binder (Sudáfrica) 19

26. Mario Suryo Aji (Indonesia) 8

27. Óscar Gutiérrez (España) 4

28. Jorge Navarro (España) 3

29. Sergio García (España) 3

30. Yuki Kunii (Japón) 0

31. Nakarin Atiratphuvapat (Tailandia) 0

32. Eric Fernández (España) 0

33. Taiga Hada (Japón) 0

34. Mattia Pasini (Italia) 0

35. Unai Orradre (España) 0

36. Alberto Surra (Italia) 0

37. Héctor Garzo (España) 0

38. Alessandro Morosi (Italia) 0

39. Xabier Zurutuza (España) 0

40. Helmi Azman (Malasia) 0

41. Azroy Anuar (Malasia) 0

42. Harrison Voight (EE. UU.) 0

43. Alberto Ferrández (España) 0

