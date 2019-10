A Canet se le pone el Mundial en japonés Canet, antes de sufrir la caída, persigue al castellonense Sergio García y a Albert Arenas, que sumó su segundo podio seguido. / afp/Toshifumi KITAMURA «Mi moto tenía hasta 10 km/h menos. Yo voy a continuar luchando mientras haya opciones, rendirse es de cobardes», proclama | El piloto de Corbera se va al suelo tras rodar al límite para tratar de seguir a la Honda de Dalla Porta, que acaricia el título MOISÉS RODRÍGUEZ Lunes, 21 octubre 2019, 00:21

El Mundial de Moto3 empieza a hablar en el japonés de Honda, la marca que ha marcado el ritmo durante toda la temporada en la categoría pequeña. La misma con la que rodó Arón Canet las dos temporadas anteriores antes de apostar por un cambio de equipo y de montura para su última aventura antes de subir a Moto2. La que va a llevar, casi con total seguridad, a Dalla Porta a coronarse en la gira asiática. El italiano será campeón el próximo domingo sólo con conseguir tres puntos más que el piloto de Corbera. Aunque no lo logre, todo lo que no sea salir de Phillip Island con un cero significará que el transalpino tiene el título encarrilado para Malasia o Valencia.

El rostro de Canet resumía su estado de ánimo: abatido por saberse el mejor piloto de la parrilla, pero que se equivocó en el cara o cruz que supuso elegir moto para 2019. Las prestaciones de la KTM le han obligado a dar un plus de pilotaje asumiendo riesgos que le hacían ir sobre el filo de la navaja.

A eso hay que sumarle los factores externos que le han lastrado en cuatro de las últimas cinco carreras. Le han tirado dos veces, se le ha roto la moto en otra ocasión y, ayer, se cayó cuando trataba de seguir el ritmo que marcaba Dalla Porta. «Yo tenía hasta 10 km/h menos. No tenía rebufos, me costaba seguirles. Tienes que ir al límite, frenar más tarde que nunca en cada curva, y al final pasa esto», lamentó Canet.

Y lo que sucedió fue que el de Corbera, que ya llegaba a Motegi a 22 puntos del líder después de que Darryn Binder lo tirase en Tailandia, se fue al suelo a siete vueltas para el final. Para entonces, Dalla Porta había abortado con toda solvencia el intento de Canet de romper la carrera. Cuando el valenciano hizo vuelta rápida y el italiano percibió el peligro, elevó el nivel, llegó a Suzuki -que había liderado la carrera hasta entonces- y se puso primero. Desde el muro le iban a pedir que diese otra vuelta de tuerca al ritmo porque le seguían el japonés, un sorprendente Sergio García y Vietti, pero Canet hacía la goma.

Y mientras la gente del Leopard preparaba el mensaje, a siete vueltas para el final llegó la acción que ha podido determinar el campeonato. Tratando de contactar con los cuatro de arriba, sabedor de que un quinto puesto a estas alturas del campeonato era casi un cero si Dalla Porta ganaba, Canet apuró demasiado la frenada y se fue al suelo. Se levantó y volvió a subirse a la moto, pero para llevarla al box: cuarto cero en cinco carreras.

«Sabemos que Dalla Porta comete errores bajo presión. Yo tengo un objetivo claro para esta temporada y mientras tenga opciones, voy a seguir peleando por él. Rendirse es de cobardes», proclamaba un decaído Canet en el micrófono de Dazn. Se agarra a un clavo ardiendo, sabedor de que ya en menos de una semana tiene la obligación de quedar por delante del italiano en Australia para que el campeonato llegue vivo, por lo menos, a Sepang.

En Motegi le fue todo rodado, pues su otro rival por el Mundial, Arbolino, acabó en el hospital por otra caída. «Quiero dedicarle esta victoria a mi abuela, se lo prometí antes de que falleciera. Y ahora debo seguir centrado para la carrera de Australia», señaló Dalla Porta. Estaba pletórico tras imponerse en una trepidante última vuelta a Arenas. De nuevo, el poderío de la Honda frente a una KTM.

El catalán del equipo de Aspar, sin embargo, salió de Motegi tan contento. La gira asiática se le está dando de perlas, pues ganó en Tailandia y ayer sumó su segundo podio consecutivo. Además, ha renovado para 2020. «Ha sido una carrera muy buena, he disfrutado mucho pero también he sufrido. Estoy feliz por la remontada y por volver al podio dos semanas después. Este fin de semana he disfrutado sobre la moto y he visto que podía hacerlo de nuevo», aseguró el piloto, que volvió a celebrar el éxito con su amigo Rins.

Completó el podio Vietti y la decepción fue para Suzuki y Sergio García, aunque el de Burriana también puede hacer una lectura positiva: peleó por la victoria hasta el final en un circuito que no conocía y consiguió su mejor resultado en el Mundial. «Estoy contento porque el fin de semana ha sido bueno. Esperaba poder irme con el grupo y así ha sido; he estado siempre entre la segunda y la cuarta posición. Es la primera vez que estamos tan adelante y eso demuestra que estamos mejorando», afirmó. También es positivo el regreso tras su lesión de Jaume Masià, que fue séptimo.