Aspar: «El éxito del Gran Premio de la Comunitat es intocable»

Jorge Martínez 'Aspar' atraviesa, a sus 63 años, uno de los momentos más plenos de su extensa trayectoria profesional. El expiloto de Alzira y propietario del equipo que lleva su nombre desde 1992 sigue ampliando su apuesta por el talento del motociclismo. Esta temporada celebra que Dani Holgado y Máximo Quiles se han proclamado 'rookies' del año en Moto2 y Moto3, respectivamente. Pero en sus planes hay mucho más.

–¿Qué balance realiza del año?

–Llevamos unos años realmente buenos. El año pasado con David Alonso fuimos campeones de Moto3, batiendo todos los récords. Este año está siendo incluso mejor de lo esperado. Era un año de apuesta por pilotos jóvenes como Máximo, que es el más joven de la categoría. O David o Dani, que viven sus primeros años en Moto2. Y los resultados son infinitamente mejores de lo esperado. Sabíamos que Máximo era un piloto con un talento brutal, pero ha sobrepasado las expectativas.

–La semana pasada se anunció la alianza entre el Aspar Team, el Circuit Ricardo Tormo y MIR Racing para construir el campeonato más grande e influyente del motociclismo formativo a nivel mundial: la MIR Racing Aspar Cup.

–Hemos integrado la antigua Cuna de Campeones dentro del proyecto Aspar, con 140 niños, el 40 por ciento a nivel internacionales. Hemos hecho la cuadratura del círculo con campeonato propio, escuela de pilotos, escuela de mecánicos, circuito propio, seis equipos de competición... Para mí es un sueño este proyecto tan global y tan internacional. Estamos creando un sistema de trabajo y de educar a pilotos que en el mundo del tenis, el fútbol o el baloncesto existe pero que no existía en el mundo de las motos. Es lo que marca la diferencia.

–¿Ve a corto plazo a algún piloto valenciano preparado para alzarse como campeón del mundo?

–En este momento afortunadamente hay varios. En Moto2, Escrig, Navarro, Canet, Ortolá, Piqueras... Son pilotos muy jóvenes y muy buenos y casi todos han pasado por mí. Tienen todo el potencial para ser campeones. Nosotros estamos apostando por pilotos de la Comunitat, pero también de España y del mundo.

–¿Percibe un ambiente especial en el circuito de Cheste después del trágico paréntesis por la dana?

–Hay que tener memoria. La barbaridad de la dana la viví estando en el Gran Premio de Malasia y allí todo el paddock se volcó con Valencia. Y luego en el Gran Premio de Barcelona, también. Es algo para no olvidar. El Mundial se volcó con Valencia. Es algo que quedará para siempre, ver esa humanidad que vivimos.

–El Aspar Circuit se encuentra en Guadassuar. ¿Le afectó la dana?

–Destrozó la escuela de mecánicos porque está en Alfafar. No quedaron ni las paredes. La arrasó por completo. Afortunadamente la universidad ESIC nos ayudó mucho y nos dejaron una sala para poder dar clases. Y nuestro circuito de Guadassuar fue inundado. No fue destrozado porque lo que hizo fue inundarse, aunque también nos hizo muchísimo daño. A los tres meses y algo, pudimos empezar a trabajar y tenemos cien por cien en marcha todo, pero sin cobrar todavía del Consorcio.

–Su equipo, el Aspar Team, va a dar el salto a la gran pantalla merced a la película Ídolos, protagonizada por Óscar Casas y Ana Mena.

–Para mí es algo precioso. Estamos en un momento muy bonito. Espero que la 'premiere' sea en enero. Tengo mucha ilusión y muchas ganas. He visto cosas muy bonitas. Es la primera película que se hace de verdad dentro del Mundial de MotoGP, con imágenes reales y el apoyo de Dorna. Y hay grandes actores. Tengo muchas ganas de verla.

–¿Teme que pueda afectar la inestabilidad política de la Generalitat al Gran Premio de la Comunitat o al Circuit?

–Espero y deseo que no influya en absoluto. Estoy convencido de que el éxito del Gran Premio de MotoGP es intocable. Los números hablan por sí solos. Si sacamos una media sólo de los 25 eventos del Gran Premio de la Comunitat, son entre 40 y 80 millones. Hay que recordar que el circuito costó 58 millones en 1999. Es brutal lo que aporta a la Comunitat y a España desde el punto de vista del impacto económico, de imagen, de prestigio, de turismo... Afortunadamente hemos conseguido que el Gran Premio de Valencia sea intocable por la afición y por todo y espero y deseo que siga así. Está firmado hasta 2031 y espero que siga muchos más años venga quien venga.

–Sus facetas dentro del mundo del motociclismo siguen ampliándose. ¿Está orgulloso de lo que representa su figura?

–Me siento y me considero muy valenciano. Siempre llevo la bandera de Valencia y de España por todas partes. Digo que soy valenciano, español y ciudadano del mundo. Llevo 43 años dando vueltas al mundo. No he parado en 43 años, primero como piloto y luego como dueño de equipo. Ahora estoy muy ilusionado porque hemos abierto escuela en China y estamos trabajando para abrir más escuelas en el mundo replicando nuestro modelo. Tener nuestro propio sistema de crear pilotos, mecánicos, equipos y ahora además escuelas, pues me tiene muy ilusionado de seguir aquí muchísimos años si la salud me lo permite.