Arranca el mejor Gran Premio de todo el Mundial Marc Márquez, el año pasado en el circuito de Cheste. / afp El multitudinario pit walk sirve hoy de prólogo en el primer contacto de los aficionados y los pilotos en la calle de boxes de Cheste Más de 200.000 personas tomarán el trazado valenciano durante el fin de semana pese a que las tres categorías ya tienen ganadores PEDRO CAMPOS Jueves, 15 noviembre 2018, 01:00

valencia. Las tres categorías del Mundial de motociclismo ya tienen ganadores. Bueno, ¿y qué? Ni esa contingencia frenará a la hinchada valenciana. Cheste se llenará, una vez más. El año pasado 209.707 espectadores vibraron con la cuarta corona de MotoGP de Marc Márquez. En esta ocasión la previsión de aforo es similar. Será el momento de rendir pleitesía a los campeones. El de Cervera suma un nuevo título en la categoría reina, Bagnaia se alza con el galardón en Moto2 y el español Jorge Martín luce la corona de Moto3. Pero, además, Dani Pedrosa recibirá un homenaje por su retirada. Será en su trazado predilecto, donde ha disfrutado de cuatro victorias desde 2007.

La vista se dirigirá hacia la pista valenciana y hacia el cielo. La previsión de lluvia para el fin de semana puede deslucir un Gran Premio que todos consideran el mejor del Mundial. Desde cualquier butaca se ve el trazado entero, el circuito posee numerosas revueltas para los adelantamientos al límite y una recta lo suficientemente larga para que los pilotos tiren de gas. Con la pista mojada todo se complica para los pilotos pero no para los fieles seguidores, que hoy tendrán su primer contacto con los grandes protagonistas.

Será en el ya tradicional pit walk. Se trata del prólogo perfecto para el Gran Premio de la Comunitat. Todos los aficionados que tienen entrada podrán pasearse por la calle de boxes de Cheste. Allí estarán los pilotos y los mecánicos, ya enfrascados en dejar engrasadas las monturas. Será de 17.30 a 18.30 horas. El pit lane se convierte en una riada de gente buscando un autógrafo o una fotografía junto a sus ídolos. Todos ellos ya han arribado a Cheste y hoy, además, harán sus primeras manifestaciones sobre el discurrir de las carreras. Ya mañana hablarán en la pista con los entrenamientos libres y la carrera de la Cuna de Campeones, la mejor forma de ver a los futuros triunfadores.

El gran protagonista será, sin duda, Marc Márquez. No se cansa de ganar. La temporada pasada lo logró en la cita valenciana, con la recordada celebración con el dado que marcó los cuatro títulos de MotoGP. En esta ocasión no le ha hecho falta jugársela en Cheste. Pero la pista valenciana no es el jardín de su casa como sí lo es Austin, por ejemplo. Aquí sólo ha vencido en 2014. Desde 2007 los grande triunfadores han sido Dani Pedrosa -con éxitos en 2007, 2009, 2012 y 2017- y Jorge Lorenzo -llegó el primero en 2010, 2013, 2015 y 2016-. El otro que ha triunfado es el retirado Casey Stoner, que se topó con la bandera a cuadros en 2008 y 2011.

Pero la carrera de Cheste del año pasado fijó uno de los momentos más recordados. A falta de ocho vueltas para el final Márquez superó a Zarco por velocidad y al final de la recta del circuito la rueda delantera de su Honda se deslizó y la inclinación de la moto alcanzó los 64 grados. Pero ni así se fue al suelo. El murmullo de admiración todavía resuena. Márquez en estado puro. Otro momento inolvidable llegó en 2015, con la considerada carrera del siglo. La cita llegaba muy caliente tras la patada de Rossi al catalán que acabó con este en el suelo. Por primera vez un gran premio se declaraba de alto riesgo, con una enorme tensión en el ambiente. De todo ello se aprovechó Jorge Lorenzo para sumar su tercer título de MotoGP en una carrera sensacional, la más vista de la historia en España e Italia y del año en el resto del mundo.

Por la pista valenciana también aparecerá Valentino Rossi, siempre peleón, siempre orgulloso, siempre mito, y se producirán varias despedidas: Jorge Lorenzo de Ducati, Iannone de Suzuki y la de Álvaro Bautista, que el año que viene correrá el Mundial de Superbike.

Pero no sólo de MotoGP vive el motociclismo. Bagnaia celebrará su título de Moto2. Justamente el italiano disputará su última carrera en la categoría, ya que saltará a la aristocracia, como también harán Oliveira, Quartararo y Joan Mir. En esta prueba estarán los pilotos valencianos Iker Lecuona y Jorge Navarro con ganas de ser importantes, con Héctor Garzó como invitado.

Y en Moto3 lucirá corona Jorge Martín, que ha dominado la categoría con mano de hierro. Aquí sí que habrá opciones de victoria local. Arón Canet conoce la pista como la palma de su mano y tiene calidad y velocidad para acabar primero. Junto a él también estarán los valencianos Jaume Masià y Vicente Pérez. Que suenen los motores en Cheste. Música celestial. Ruidosa melodía.