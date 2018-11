Arón Canet: «Me he quedado en Moto3 para ganar el Mundial, ese es el único objetivo» Canet, pilotando ayer en el Ricardo Tormo. / estrella galicia «Lucho por despedirme de Honda con una victoria. Desde fuera el año ha sido bastante negativo, pero he mejorado muchísimo», afirma el de Corbera MOISÉS RODRÍGUEZ CHESTE. Sábado, 17 noviembre 2018, 02:12

Arón Canet completa este fin de semana atípico una temporada que tampoco se ha desarrollado de acuerdo con lo previsto. Aunque lo admitía con la boca pequeña, empezó 2018 en todas las quinielas de aspirantes a ser campeón del mundo de Moto3. No ha logrado la regularidad esperada y, sobre todo después del verano, un cúmulo de incidentes le han impedido disputarle el título a Jorge Martín. Cierra una etapa, cambia de equipo y de marca de montura con el único objetivo de tocar el cielo antes de subir a la categoría intermedia.

-Lo que está claro es que debe dedicarse a las motos... al menos en la pilota no le veo.

-¡Al final no se me daba mal! Es un deporte muy complicado, tienen mucho mérito. Tenía un buen remate.

«No he probado la KTM, pero por las referencias que tengo se ajusta muy bien a mi estilo de pilotaje»

-Después de una temporada tan extraña, ¿cómo afronta el Gran Premio de la Comunitat?

-Pues es la carrera de casa y la afronto con mucha ilusión. El único problema es que esté lloviendo, pero voy a luchar por mi única victoria del año. Me gustaría despedirme de la Honda en seco porque en los últimos grandes premios habíamos conseguido una puesta a punto que se adapta mucho a mí.

-¿Cómo valora la temporada?

-Desde fuera ha sido bastante negativa, pero he mejorado muchísimo. Por diferentes factores no hemos podido disfrutar en carrera, pero he evolucionado como piloto y me siento preparado para el año que viene dar un gran salto. En ese sentido, creo que ha sido mi mejor temporada.

-¿Y en qué ha mejorado tanto?

-¡Si lo dijera les estaría dando pistas a mis rivales! Pero sobre todo en pequeños trucos cuando estás encima de la moto que te pueden dar ese plus para aspirar a todo.

-¿En qué momento se dio cuenta de que ya no iba a poder luchar por el Mundial?

-A partir de la caída de Misano, en la que además quedé con problemas físicos que me impidieron rendir en las siguientes carreras. Fue en ese momento cuando ya me di cuenta de que no iba a ser posible.

-¿Cómo afronta ahora 2019, no sólo con cambio de equipo (correrá en el Max Racing Team), sino también de marca de moto?

-Bueno, no he probado aún la KTM, pero por las referencias que tengo se ajusta muy bien a mi estilo de pilotaje. Llevo toda la vida con Honda, sé que va a suponer un cambio, pero la vida son etapas.

-Pero supondrá una presión extra para usted: candidato al título pero con una moto a la que también deberá adaptarse...

-Sí, pero es que yo quiero esa presión. Si me quedo en Moto3 es para intentar ser campeón del mundo. Esta vez lo digo claro. Ese es el único objetivo. ¡Mire, ya le estoy diciendo la frase que quería en los últimos dos años!

-Y en un equipo que en 2018 ha girado en torno a Philipp Oettl y donde volverá a ser el único piloto. ¿Esto le da garantías?

-Sí. Tengo todo el apoyo de KTM y son un gran equipo. Me gusta porque además no tendré que intercambiar información con otro piloto y todos estaremos centrados en mi moto.

-¿Cómo ha sido esa situación de dejar la estructura de Monlau después de tantos años y tantas experiencias acumuladas?

-Quería cambiar de aires. Yo estoy muy contento en Estrella Galicia, son una auténtica familia para mí, pero tanto en la vida como en la carrera deportiva hay etapas. Mi intención era subir a Moto2 con ellos en 2019, pero finalmente no ha sido posible.

-Pero usted siempre ha dejado claro que no le importaba seguir un año más en Moto3...

-¡Es que no me importaba! Si no, habría subido a Moto2 con otro equipo, que tenía ofertas. Con Estrella Galicia sí habría cambiado de categoría porque ellos son un equipazo, pero en caso contrario prefería quedarme otro año en Moto3.

-El comentario casi generalizado es que los pilotos corren hoy en día demasiado en eso de querer subir de categoría...

-Eso parece. Soy el único que no...

-¿Por qué se da eso?

-No lo sé, a mí no me lo pregunte. Prefiero llegar como campeón de Moto3 antes que subir a Moto2, estar entre los peores y no coger ni puntos.

-Subir como campeón del mundo da ciertas garantías...

-Sí. Al final mira, por ejemplo, cómo subió Mir y cómo lo hizo Fenati. Si queda delante de él no se le da importancia. Mir tiene más nombre y es un gran piloto. Ha subido a Moto2, ha hecho dos carrerones y firma por un equipo de MotoGP. Yo veo que Jorge Martín sube con más nombre, por ejemplo, que Di Giannantonio, que ahora está luchando aún por ser segundo del Mundial de Moto3.

-Y luego está el factor de que en Moto2 les exigen resultados enseguida.

-Creo que es mejor ir como campeón del mundo, aunque hay gente que no lo ve así. Ahora mismo si me dieran una Moto2 yo podría ir rápido también, estoy preparado. Lo he hablado muchas veces con Julián Simón: estoy preparado para ir rápido en Moto2 y para ir muy rápido en Moto3. Me compré una moto de 600. Es más divertido y está pensado de cara a Moto2, aunque entrenando con ella me di cuenta de que también se pueden mejorar algunos aspectos para Moto3.

-¿Tiene fecha para llegar a MotoGP?

-No me he marcado objetivos a largo plazo...

-Después del titular de 2019, vienen otros años de declaraciones marcadas por la prudencia...

-¡Sí! Es que subes a Moto2 y no es fácil, ¿eh? Pero ahí tiene un titular bueno. Quiero ser campeón del mundo en Moto3, me he quedado para luchar por el campeonato. La presión, para mí. Es lo que quiero el año que viene y voy a luchar por ello.