Moto3 Arón Canet: «Firmaría ya que el Mundial fuese una cosa entre Dalla Porta y yo» Arón Canet celebra su triunfo en Brno. / EFE Segunda victoria de la temporada para el español, esta por poderes, imponiéndose en un grupo de diez pilotos con una magistral última vuelta. Un triunfo que le permite recuperar el liderato de Moto3 BORJA GONZÁLEZ Madrid Domingo, 4 agosto 2019, 16:53

Estará contento con este final de carrera.

Sí, sí, muy contento. Al final lo más importante era mantenerse en pie porque en carreras así hay muchos toques. He estado alrededor del quinto puesto durante toda la carrera, y al final he visto que todos los que estaban detrás estaban intentando adelantarme, así que me he dicho 'defiende con uñas y dientes todo lo que puedas, porque en la última vuelta vas a tener que atacar'. Y así ha sido. En la primera curva he adelantado a Antonelli por fuera y en la curva 3 he adelantado a Dalla Porta. Entonces me quedaba solo uno, Arbolino, y era una cuestión de cerrar los huecos e intentarlo. A la mínima que he podido hacerlo le he pasado y me he puesto a cerrar huecos como un loco. Estoy muy contento de haber ganado aquí, de recuperar el liderato, aunque sea con muy pocos puntos con el segundo clasificado. Y, bueno, empezamos a sacar ya cincuenta puntitos respecto al tercero, ya son dos carreritas, que si haces cero y cero todavía no te cogen, pero, bueno, tenemos que seguir trabajando para aumentar el margen con Dalla Porta.

Cuesta mucho definir la categoría porque las carreras son muy igualadas, pero poco a poco se va escapando con Dalla Porta en la general.

De momento los que más puntos estamos consiguiendo y que menos ceros estamos haciendo en la temporada somos Lorenzo y yo. Esto marca la diferencia, poder estar en el grupo delantero, poder pensar y saber qué estrategia quieres hacer.

¿Le interesa un campeonato así con tanta gente de por medio?

No, si por mí fuera me escaparía en todas las carreras (risas). No, no hay un piloto que pegue un tirón y pueda romper el grupo. Yo lo intento. Esta mañana, por ejemplo, intentando rodar solo he pegado un apretón y he tenido un 'high side', así que he salido un poco perjudicado a la carrera, pensando si habría grip o no. Así que he ido probando poco a poco. Después es verdad que he conseguido ponerme primero, pero el ritmo no era rápido, hoy la pista no era rápida.

Lo ha dicho: el ritmo ha sido muy lento. Antonelli, que salía del pit lane, ha llegado a cabeza. ¿Por qué?

Menudo carrerón que ha hecho… Ha habido un momento en el que me he quedado alucinado. He visto a Arbolino, a Fenati y a Alonso López mirándose los tres, ninguno quería tirar. Me he dicho: 'chapeau, menudo campeonato del mundo… Ole, me quito el sombrero'. Porque es vergonzoso, nadie trabaja en los entrenamientos libres. Es como lo del iceberg, que ves lo de fuera muy grande y resulta que por debajo del agua es muchísimo más grande. Al final trabajas ritmo rodando solo y no se ve en carrera, porque cualquier piloto se te puede pegar, del primero al último. Ellos piensan que estar primero es una tontería, y nadie quiere estar ahí. Yo cuando he podido lo he hecho, pero ya no quedaban neumáticos, porque al principio iba con el gancho.

¿Esta es una cosa entre Dalla Porta y usted? Pensando en el título.

No lo sé, ojalá, ya firmaría que quedase entre los dos. Pero al final, mira, Arbolino ha quedado tercero. Es verdad que está a 50 puntos, pero va muy bien.

¿Cómo ve a Dalla Porta? Va muy fuerte también.

Bueno… (silencio).

Vaya moto tiene, ¿no?

No digo nada. A ver, no es un piloto gran frenador, no es un piloto que marque una diferencia muy grande, pero es cierto que tiene una moto con una velocidad punta inmejorable, lo que hace que nos cueste mucho pelear con él. Pero, bueno, lo que no tengamos de moto lo pondremos de pilotaje.