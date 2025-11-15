Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Daniel Holgado, en Moto2. EFE

El alicantino Holgado se lleva la pole de Cheste en Moto2 y deberá ser juez de la pelea por el título

El de Sant Vicent del Raspeig vuela en la Q2, mientras que González, que debe ganar si quiere ser campeón, saldrá quinto y Moreira décimo

Marc Escribano

Marc Escribano

Cheste

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:56

Comenta

El valenciano Dani Holgado liderará la parrilla de salida de la carrera de Moto2 del Gran Premio de la Comunitat Valenciana. El piloto alicantino batió su propio récord de la pista para ser el más rápido por segundo día consecutivo. El mejor debutante de la categoría intermedia estará acompañado por Izan Guevara y Senna Agius, que se quedaron a una décima del tiempo del piloto del Aspar Team. Su compañero David Alonso no pudo superar el corte de la Q1 y este domingo comenzará la última carrera del año desde la vigésima plaza.

El de Sant Vicent del Raspeig no dio tregua en ningún momento y llegó a batir su propio récord en varias ocasiones para mantenerse en la primera posición. En los últimos minutos, la pelea por la pole estuvo de lo más emocionante, pero Holgado volvió a superarse para recuperar la primera plaza y sumar su cuarta pole en su primer año en Moto2.

«Estoy súper contento con el trabajo. Aunque parezca que no, hemos hecho un simulacro de carrera muy productivo. He tenido un ritmo mejor de lo que me esperaba y en el cronometrado me he sentido al cien por cien. He podido apretar durante cinco vueltas que han sido muy buenas. Desde la primera de ellas me he sentido cómodo y con confianza para exprimir el potencial de la moto. Estoy muy feliz porque he podido disfrutar pilotando», dijo el alicantino.

«Cuando lo haces todo sale, y aunque no salga lo disfrutas igual. Tenemos el mismo objetivo, seguir pasándolo bien, pero lo importante es no perder el foco en la carrera. Celebraré la pole con mi familia, amigos y con el equipo. Vamos a soñar en grande e intentaremos ganar delante de la afición local. Haremos lo posible para conseguirlo», añadió el valenciano, que será juez de la pelea por el título. Manu González, candidato a campeón, saldrá quinto, pero debe ganar sí o sí, y esperar que Diogo Moreira, que sale décimo, acabe en el suelo, decimoquinto o peor.

