Moto3 | GP Australia Albert Arenas: «La última recta se me ha hecho eterna» Albert Arenas celebra la victoria. / Afp El piloto español se dio el gustazo en Phillip Island de terminar primero una carrera inolvidable BORJA GONZÁLEZ Phillip Island (Australia) Domingo, 28 octubre 2018, 16:12

Después de haber ganado una carrera extraña en Le Mans, en la que los comisarios cambiaron con sanciones varias posiciones de cabeza, incluida la del que cruzó primero la meta, Di Giannantonio, Albert Arenas se dio el gustazo en Phillip Island de terminar primero una carrera inolvidable, casi se podría decir que cardiaca.

La carrera de su vida.

Sí ha sido de mucha adrenalina. No hay estrategias, ni forma de leer la carrera. Había que entender que todos iban a muerte, que no se podía cometer ni un error, porque íbamos muy juntos. A partir de mitad de carrera yo he empezado a disfrutar. Me he relajado porque sabía que iba fuerte. No hace falta forzar las cosas para conseguirlo, sino dejar fluir vuelta a vuelta. Gracias a eso he podido llegar con un poco más de fuerza a la última vuelta. He creído que se podía hacer primero toda la vuelta, ha habido un momento que se me ha pasado por la cabeza cortar un poco de gas y dejar pasar, pero he preferido tirar a vuelta, disfrutar yendo primero en Phillip Island y la última recta se me ha hecho eterna. Me he intentado acoplar con todas mis fuerzas, me he cansado más en ese momento que en toda la carrera. He puesto las marchas al milímetro para que esas 0,000 milésimas me dieran la victoria.

Desde Le Mans pensando en ganar una carrera «de verdad».

Desde Le Mans, mi objetivo era consolidarme en el top 10 y lo conseguimos. Después empecé a obsesionarme por las victorias y los podios y creo que me llevó a cometer errores. Tenía la velocidad y el trabajo, pero faltaba encontrar la confianza. Aquí ha sido la primera vez que lo he puesto en práctica, después de dos ceros seguidos.

¿Compensa esto después de lo que costó llegar al Mundial?

Es brutal, pero tengo grandes recuerdos del CEV. Luchando con Mir, Canet, etc. Ellos saltaron, pero yo no pude y tuve un año difícil. Pero ya no puedo cambiar nada, ahora a vivir lo que estamos consiguiendo y disfrutar de estos momentos.

¿Le gustan las carreras así?

Yo he disfrutado mucho, pero ha sido demasiado loca. Llegábamos 5 o 6 en paralelo a una curva y eso es un poco raro. Iba más con cuidado de no caerme y de no tocar a nadie que de pilotar. Eso es lo que no me ha gustado. Por lo demás, la lucha, la gestión de carrera, ha sido positiva. Me gustaría que de aquí a final de año tener un cuerpo a cuerpo con los favoritos este año.

¿Ha estado a punto de caerse?

Mínimo cuatro veces.

Martín y Bezzecchi han dicho que no les gustaría estar en manos de terceros…

El Mundial es de todos. Pero yo les entiendo, se están jugando el Mundial y lo que querrían era haberse escapado. La carrera la disputamos todos para intentar ganarla. Es lo que hay. Yo cuando veo a Martín o a Bezzecchi piloto como si fuera otro piloto, pero sí que es verdad que vas con cuidado. No haces ninguna locura. No haces adelantamientos de última vuelta durante la carrera. El problema de estos grupos es que a veces se hacen adelantamientos que no tocan. Yo prefiero esperar a hacer este tipo de adelantamientos al final.

¿Quién gana el Mundial?

No sé… está tan loco. Igual en Malasia se cae Martín. Te diría Bezzecchi porque llevo KTM y Martín porque es español.