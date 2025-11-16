Adrián Fernández gana en Moto3 y el valenciano Ángel Piqueras se lleva el subcampeonato El piloto de 18 años de Ayora finaliza sexto en Cheste y termina el Mundial en segunda posición por delante de su rival Máximo Quiles

El valenciano Ángel Piqueras se llevó finalmente el subcampeonato de la categoría de Moto3 pese a que no tuvo el mejor fin de semana en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. El joven piloto de 18 años de Ayora partía en décima posición y tenía una ventaja de ocho puntos sobre su rival Máximo Quiles, que salía tercero en parrilla.

No obstante, el murciano estuvo peleando por la victoria hasta el final y cometió un error en la última curva. En un grupito de cinco pilotos, intentó ser el primero, y terminó finalmente quinto, lo que junto con el sexto puesto de Piqueras, decidió el subcampeonato de la categoría pequeña para el valenciano, que se limitó a no cometer errores y a terminar lo más arriba posible. «El ritmo ha sido muy rápido, desde que se ha puesto Adrián primero. No es el resultado que queríamos en la carrera de casa, pero contento porque ha sido un año muy sufrido y hemos conseguido el mejor resultado posible», dijo Piqueras, que ya tiene de ganas de subirse a probar la Moto2 de 2026: «De diez sobre diez, tengo veinte de ganas. Quiero irme ya para Jerez a probar la nueva moto».

El español Adrián Fernández fue el ganador de la última carrera del año en Moto3, y es que fue claramente el dominador de todo el Gran Premio. Salía desde la pole con su moto del Leopard Racing, y supo mantener el liderato durante prácticamente todas las 20 vueltas de la carrera del domingo. «Es increíble, no tengo palabras. Me acuerdo que mi hermano se alzó con su primera victoria también aquí y me quedo sin palabras para expresar lo que siento. Ahora mismo no me lo creo y me costará un par de días asimilarlo», dijo tras cruzar la meta.

A las once de la mañana, con el sol bien presente en la pista del Circuit Ricardo Tormo y con las gradas totalmente llenas, arrancaba la primera de las tres carreras del domingo del Gran Premio de la Comunitat Valenciana. David Almansa, que partía segundo, tenía un ligero contacto con su compañero Fernández, lo que le hacía perder posiciones y retroceder en el grupo, finalizando a la postre en octava posición.

El joven Álvaro Carpe, que se llevó la vuelta rápida de carrera, fue finalmente el segundo clasificado en la prueba de la Comunitat Valenciana de Moto3, pese a que no pisó las posiciones de podio hasta la última curva de la última vuelta, en la que pegó el golpe adelantando a sus rivales, aunque cruzó la meta tercero, por detrás del japonés Taiyo Furusato, que al haber pisado por fuera de la línea en el último giro, recibió una sanción tras ver la bandera de cuadros y retrocedió una posición.

Con el cierre de fiesta en la categoría pequeña en Cheste, Moto3 pone el broche de oro a una temporada que fue dominada por José Antonio Rueda, campeón del mundo que no estuvo presente en el Circuit Ricardo Tormo por una lesión que sufrió en una caída. Los cinco primeros clasificados del Mundial son todos españoles, lo que demuestra que el presente y el futuro del motociclismo está en buenas manos nacionales.