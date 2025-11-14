Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez propone juzgar a Errejón por la presunta agresión sexual a Mouliaá
El parking de Cheste en 2009 JESUS SIGNES

Dónde acampar con tu moto cerca del Gran Premio de MotoGP de Cheste 2025

La organización no ha habilitado una zona específica al igual que en los últimos años

Jaime Vázquez García

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:41

Comenta

El Gran Premio de MotoGP de Cheste, que se celebra del 14 al 16 de noviembre, ha explicado que este año, igual que los año anteriores, no habrá zona de acampada..

Desde 2020, el tradicional espacio de acampada junto a la rotonda del Circuit Ricardo Tormo dejó de habilitarse. La medida se adoptó a raíz de la pandemia de la COVID-19, que obligó a suspender esta opción por motivos sanitarios. Aquel año, la incidencia acumulada se disparó apenas dos semanas después del evento, superando los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes, lo que llevó a mantener la restricción al igual que en este año.

Al no ofrecer el Circuit Ricardo Tormo zona de acampada oficial dentro del recinto, la opción que se recomienda desde la organización es utilizar uno de los campings de Valencia, situados en la costa, como es el Valencia Camper Park, en Bétera, a unos 20 minutos del circuito, que habilita espacios para tiendas y motos, además de ofrecer conexiones directas hacia Cheste. También se recomiendan los campings de la costa valenciana, en localidades como El Saler, Pinedo o Cullera, para quienes busquen combinar el ambiente del GP con unos días de descanso junto al mar.

Prohibido acampar con autocaravanas en las zonas de aparcamiento

La organización recuerda que quienes acudan con este tipo de vehículo solo podrán estacionar, ya que los parkings se desalojan cada día de 20:00h a 7:00h. Existe un espacio reservado para autocaravanas, aunque en él no se permite desplegar toldos, colocar mesas o sillas, ni dispone de servicios propios de un camping.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  3. 3 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  4. 4 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  5. 5

    El Valencia CF destituye a Miguel Ángel Corona
  6. 6

    El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego
  7. 7

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  8. 8 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  9. 9

    La vivienda en Valencia toca techo y el sector pronostica un descenso de precios: «Las casas se pondrán a la venta por menos»
  10. 10 El puente que da acceso al Bonaire reabre con un mes de antelación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dónde acampar con tu moto cerca del Gran Premio de MotoGP de Cheste 2025

Dónde acampar con tu moto cerca del Gran Premio de MotoGP de Cheste 2025