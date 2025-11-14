Dónde acampar con tu moto cerca del Gran Premio de MotoGP de Cheste 2025 La organización no ha habilitado una zona específica al igual que en los últimos años

El Gran Premio de MotoGP de Cheste, que se celebra del 14 al 16 de noviembre, ha explicado que este año, igual que los año anteriores, no habrá zona de acampada..

Desde 2020, el tradicional espacio de acampada junto a la rotonda del Circuit Ricardo Tormo dejó de habilitarse. La medida se adoptó a raíz de la pandemia de la COVID-19, que obligó a suspender esta opción por motivos sanitarios. Aquel año, la incidencia acumulada se disparó apenas dos semanas después del evento, superando los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes, lo que llevó a mantener la restricción al igual que en este año.

Al no ofrecer el Circuit Ricardo Tormo zona de acampada oficial dentro del recinto, la opción que se recomienda desde la organización es utilizar uno de los campings de Valencia, situados en la costa, como es el Valencia Camper Park, en Bétera, a unos 20 minutos del circuito, que habilita espacios para tiendas y motos, además de ofrecer conexiones directas hacia Cheste. También se recomiendan los campings de la costa valenciana, en localidades como El Saler, Pinedo o Cullera, para quienes busquen combinar el ambiente del GP con unos días de descanso junto al mar.

Prohibido acampar con autocaravanas en las zonas de aparcamiento

La organización recuerda que quienes acudan con este tipo de vehículo solo podrán estacionar, ya que los parkings se desalojan cada día de 20:00h a 7:00h. Existe un espacio reservado para autocaravanas, aunque en él no se permite desplegar toldos, colocar mesas o sillas, ni dispone de servicios propios de un camping.