Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia el regreso de las lluvias a la Comunitat esta semana y señala dónde caerán
Miguel Fuster y Nacho Aviñó celebran ser campeones del 52 Rally Princesa de Asturias Mario Rojas

Miguel Fuster y Nacho Aviñó, juntos de nuevo en el Rally La Nucía-Mediterráneo

El piloto alicantino y el copiloto valenciano conforman una de las parejas más destacadas del palmarés de la competición, donde han triunfado juntos en dos ocasiones (2011 y 2018)

R.D.

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:45

Comenta

Miguel Fuster y Nacho Aviñó, uno de los duetos más laureados de la historia del CERA (Campeonato de España de Rallies de Asfalto), suman sus fuerzas de nuevo para el Rally La Nucía-Mediterráneo, en el que van a defender mano a mano la próxima semana los colores del Alpine Recalvi Rally Team, frente a los contendientes del S-CER (Supercampeonato de España de Rallies) 2025.

El piloto alicantino y el copiloto valenciano regresan muy motivados a la cita de casa, donde ostentan un nutrido palmarés, en el que destacan los triunfos que lograron al término de las ediciones de 2011 y 2018. Y, también, el histórico podio del 2017, con el que saldaron su participación a bordo del Renault Clio N5 oficial, en cuyo programa de desarrollo contribuyeron juntos decisivamente a lo largo de aquella campaña.

Ocho años después, Miguel Fuster y Nacho Aviñó van a volver a competir por los tramos alicantinos con Renault Group España, como integrantes del equipo oficial Alpine Recalvi Rally Team. Esta edición del Rally La Nucía-Mediterráneo marca por tanto el estreno del piloto de Benidorm y el copiloto con el que ganó cuatro de sus seis coronas del CERA (Campeonato de España de Rallies de Asfalto) a bordo del Alpine A110 GT+ de última generación.

Ambos conducirán un vehículo de tracción trasera, como el Porsche 997 GT3 Cup con el que Miguel Fuster y Nacho Aviñó efectuaron su última participación conjunta hasta la fecha, en el Rally La Nucía-Mediterráneo del 2023.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  2. 2 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  3. 3 Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»
  4. 4 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  5. 5 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  6. 6 Andrea, la joven que perdió a su madre: «Debemos honrar a quienes se fueron, pero también cuidar a los que se quedan aquí»
  7. 7

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  8. 8 El alegato de Pablo Motos un año después de la dana: «Estamos abandonados a nuestra suerte. Es la cruda realidad...»
  9. 9 El superordenador revoluciona su predicción tras la caída al descenso del Valencia y sorprende con la posición final del Levante
  10. 10

    El consuelo de la Reina a Toñi tras perder a su marido y a su hija: «Se ha preocupado por mi día a día y me ha dado mucha fuerza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Miguel Fuster y Nacho Aviñó, juntos de nuevo en el Rally La Nucía-Mediterráneo

Miguel Fuster y Nacho Aviñó, juntos de nuevo en el Rally La Nucía-Mediterráneo