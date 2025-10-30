Miguel Fuster y Nacho Aviñó, juntos de nuevo en el Rally La Nucía-Mediterráneo El piloto alicantino y el copiloto valenciano conforman una de las parejas más destacadas del palmarés de la competición, donde han triunfado juntos en dos ocasiones (2011 y 2018)

Miguel Fuster y Nacho Aviñó, uno de los duetos más laureados de la historia del CERA (Campeonato de España de Rallies de Asfalto), suman sus fuerzas de nuevo para el Rally La Nucía-Mediterráneo, en el que van a defender mano a mano la próxima semana los colores del Alpine Recalvi Rally Team, frente a los contendientes del S-CER (Supercampeonato de España de Rallies) 2025.

El piloto alicantino y el copiloto valenciano regresan muy motivados a la cita de casa, donde ostentan un nutrido palmarés, en el que destacan los triunfos que lograron al término de las ediciones de 2011 y 2018. Y, también, el histórico podio del 2017, con el que saldaron su participación a bordo del Renault Clio N5 oficial, en cuyo programa de desarrollo contribuyeron juntos decisivamente a lo largo de aquella campaña.

Ocho años después, Miguel Fuster y Nacho Aviñó van a volver a competir por los tramos alicantinos con Renault Group España, como integrantes del equipo oficial Alpine Recalvi Rally Team. Esta edición del Rally La Nucía-Mediterráneo marca por tanto el estreno del piloto de Benidorm y el copiloto con el que ganó cuatro de sus seis coronas del CERA (Campeonato de España de Rallies de Asfalto) a bordo del Alpine A110 GT+ de última generación.

Ambos conducirán un vehículo de tracción trasera, como el Porsche 997 GT3 Cup con el que Miguel Fuster y Nacho Aviñó efectuaron su última participación conjunta hasta la fecha, en el Rally La Nucía-Mediterráneo del 2023.