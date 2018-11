Márquez se niega a salir al balcón de Cervera por una pancarta sobre los políticos presos El alcalde del municipio catalán no acepta la petición de retirar el cartel para que el piloto salude a la afición EFE Sábado, 10 noviembre 2018, 01:34

barcelona. El pentacampeón mundial de MotoGP, Marc Márquez, celebrará hoy en Cervera (Lleida) su nuevo título «al margen de cualquier iniciativa política», según su representante, y por segundo año no saldrá al balcón del Ayuntamiento, donde hay una pancarta a favor de los independentistas presos.

El representante de Márquez, Emili Alzamora, recordó que el año pasado el piloto acudió a una recepción en el Ayuntamiento, aunque no subió al balcón consistorial, por lo que no es algo nuevo que este año tampoco lo haga. El alcalde de Cervera, Ramón Royes, aseguró que los representantes del piloto le pidieron que se retirara la pancarta de apoyo a los políticos catalanes presos para que éste pudiera salir a saludar. Según el diario Segre, detrás de esa petición estaría el Fan Club, el organizador de los festejos, que atendería de este modo las exigencias de las grandes firmas que patrocinan al piloto. Royes dijo que el Consistorio no va a acceder a esta demanda: «Igual que yo respeto la decisión de Márquez, pido que se respete la mía».