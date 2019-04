Macaulay por fin se despoja del lastre Masià, el domingo en el podio de Argentina. / afp/juan mabromata La victoria de Argentina debe servir para relanzar a Masià MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Martes, 2 abril 2019, 01:14

Jaume Masià obligó a introducir el lastre en las carreras de promoción. Al menos, en la Cuna de Campeones. «Era tan pequeño, que salía y en la primera curva ya le llevaba dos motos al segundo. No volvían a verle hasta el podio», recuerda Julián Miralles, director del programa de promoción del Circuit: «En la categoría de 140 peleaba con la victoria con Arón Canet, que siempre iba cabreado. Tuvimos que cambiar la norma». A la larga, esa compensación de peso y su precocidad han perjudicado al talentoso y simpático piloto de Algemesí. Hasta el domingo, cuando logró una imponente victoria en Termas de Río que debe servir de punto de inflexión en su carrera deportiva.

Desde bien pequeño, el valenciano dejaba ver el talento casi innato a lomos de una moto. De tal palo, tal astilla. Su padre, también Jaume, fue un notable piloto de 125 en el Campeonato de España. «Él ya me ha superado y por mucho», subrayaba orgulloso hace ya unos meses, cuando Masià corrió maltrecho el último GP de la Comunitat.

Minado. Perjudicado por su otro lastre, las lesiones, consecuencia en muchas ocasiones del primero. En Argentina se convirtió en el primer piloto nacido en el 2000 que gana una carrera del Mundial. La precocidad marcó durante mucho tiempo su carrera. Y claro, menudo como ha sido él en su niñez, llegó a correr con hasta ocho kilos de peso de compensación en la moto. Lo notó sobre todo en la Rookies Cup: con 14 años, cada vez que tenía que pilotar se enfrentaba a un trabajo hercúleo.

Pese a ello, todo el mundo era consciente de que aquel chico menudo, que miraba siempre a los ojos con una sonrisa puesto, tenía mimbres de gran campeón. Por eso lo incorporó Monlau para el FIM CEV con vistas a que en un par de años diese el salto al Mundial. En la primera carrera de Moto·, sin embargo, sufrió una dura caída en la que se rompió las dos muñecas. Lo que mal empezó, mal acabó. Al poco de recuperarse, volvió a besar el asfalto y a hacerse daño.

«No me caigo tanto, lo que pasa es que tengo mala suerte y cuando me voy al suelo me suelo lesionar», lamenta aún hoy Masià. En Monlau tuvieron paciencia hasta que vieron claro el progreso de otros pilotos como Alonso López y el castellonense Sergio García, los dos pilotos oficiales del Estrella Galicia en el Mundial de Moto3 en 2019.

A Masià le tocó buscar otra puerta de acceso al certamen. Y esa oportunidad se la dio por el Circuit, que desde hace algunas temporadas apuesta fuerte por un piloto en el campeonato de Moto3 en el FIM CEV. «Jaume venía de dos o tres años durísimos, de caídas y de lesiones», recuerda Miralles. Pero se le supo reconducir y hasta dotarle de un apodo del que el chico se siente orgulloso: Macaulay, por Macaulay Culkin, el actor que se hizo famoso por la saga 'Solo en casa'. «Se lo pusimos en la pizarra. Lo sacaron en la televisión a raíz de aquello. Estaba encantado», subraya Miralles.

Si ese día sonrió, Masià lloró a lágrima viva en Albacete, el día de su primer podio en el FIM CEV. Acabaría ganando dos carreras y proclamándose subcampeón de Moto3 por detrás de Foggia. «Entonces todavía corría con más de dos kilos de compensación», incide Miralles. Pero lo que realmente cambió la carrera del valenciano fue el GP de Austria, donde corrió como sustituto del lesionado Darryn Binder.

Acabó fuera del podio, noveno, pero peleó con los mejores y llegó a liderar la carrera, luchando codo a codo con un Joan Mir que dominaba con tiranía la categoría pequeña del Mundial. Después de aquello, el Bester Capital Dubai le ofreció un contrato de dos años para correr en el Mundial. En 2018 Masià encabezó la subcategoría de rookies, pero le faltó fortuna y aplomo para subir por primera vez al podio.

Había empezado su segundo año en el Mundial de nuevo con su otro lastre, el de las lesiones. Empezó maltrecho en Catar y llegó ya mejor a Argentina. Lo suficiente para batir a su rival de hace años, Canet, en la lucha por la pole y para lograr su primera victoria con maestría en una trepidante última vuelta.