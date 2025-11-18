Jorge Lorenzo: «A la gente le gusta que dos pilotos realmente se lleven mal y estén enemistados»

Juan Carlos Villena Valencia Martes, 18 de noviembre 2025, 13:46 Comenta Compartir

Jorge Lorenzo Guerrero (Palma de Mallorca, 1987) fue cinco veces campeón del Mundo de motociclismo. Dos veces en la extinta cilindrada de 250 cc, en 2006 y 2007, y tres veces en MotoGP, en 2010, 2012 y 2015. Ese último título llegó en el trazado del Ricardo Tormo de Cheste en la llamada 'carrera del siglo', con un duelo en el que saltaron chispas con Valentino Rossi y donde la tensión se palpó en la zona de boxes durante los tres días del Gran Premio. El balear, al que se vincula con Maverick Viñales para asesorar al de Girona en el Mundial de 2026, fue una de las grandes atracciones en los entrenamientos de MotoGP en el Circuit. Perseguido por las cámaras, atendió a la solicitud de entrevista con LAS PROVINCIAS con una condición, que se realizara andando para poder avanzar al otear en el horizonte que se le venía encima una nube de peticiones para hablar o hacerse fotos. Así fue el recorrido de una charla con con un cinco veces campeón del Mundo por un asfalto que, sólo de recordarlo se eriza la piel, está muy cerca del maldito barranco del Poyo. «Las catástrofes naturales siempre crean un desastre para la gente. Muchas familias sufrieron muchísimo tras la dana durante esas semanas», aseveró Lorenzo que quiso tener un recuerdo con todos los afectados antes de poner la vista en el horizonte la de la próxima temporada: «A través de nuestro canal hemos hecho un vídeo muy emotivo para dedicarles la carrera. La vida sigue y hay que mirar para adelante. Hemos visto otro fin de semana con mucho show, aunque faltaba el mejor, faltaba Marc. Espero que esté pronto ahí en Sepang dando guerra».

Ni los cristales de sus gafas de sol pudieron esconder el brillo al ser preguntado por aquella mítica carrera en Cheste de 2015, donde se llevó su último título de MotoGP en aquel duelo mítico con Rossi: «Cheste era de mis circuitos preferidos y aquí gané muchas veces con la Yamaha. Realicé quizá mi qualifing y carrera más perfecta de mi vida en ese 2015, cuando era el momento con más presión de mi carrera, así que tuvimos un gran final feliz». Y hace una pequeña parada para apuntar que, con el paso de los años, se siente muy orgulloso de haber sido uno de los primeros pilotos en probar la gloria en Cheste con sólo 12 años: «Fui de los primeros ganadores en 1999, en el estreno del Ricardo Tormo, porque llegamos en lo que aquella época se llamaba Copa Aprilia, meses antes del Mundial. Fui uno de los primeros ganadores aquí de Cheste».

Si por algo es recordado Jorge Lorenzo es porque nunca ha tenido pelos en la lengua. Nunca ha rehuido el salseo. No lo hace cuando se le pregunta sobre si al actual Mundial de MotoGP le falta que surjan aquellas chispas de antaño: «Es cierto que en mi época se respiraba otro ambiente, cuando llegábamos al circuito no había un favorito sino que la afición veía Pedrosa, Lorenzo, Stoner, Rossi...Hace diez años la gente iba más con Valentino que con Marc Márquez y ahora va todo el mundo con Marc. Entonces había más rivalidad, más enemistad entre los pilotos, había más guerra. Ahora todos son amigos, todos se comentan, se meten likes en las redes… Es diferente, no se puede decir mejor o peor, pero yo creo que a la gente le gusta que dos pilotos realmente se lleven mal y que estén enemistados, porque eso crea la competición. Te estás jugando algo muy importante cuando saltas a la pista».

¿Volverá algún día todo eso? «Eso depende de ellos. Si la nueva generación, por las redes sociales, se lleva mejor pues hay que aceptar que es así. Tienes que hacer lo que te viene natural a ti». Lo que tiene claro el mallorquín, al menos así lo expresó antes de dar por concluida la charla cerca de la Curva Aspar es que Marc Marquez sigue siendo el que más números tiene para ganar el Mundial de 2026: «Favorito Marc Marquez pero la lesión que tiene ahora seguramente no le va a ayudar. Y ahora Bezzecchi está muy fuerte con la Aprilia y Acosta también viene muy fuerte. La edad, para todos los deportistas más grandes de la historia, siempre ha pasado factura tarde o temprano. Cuando pasan los años llegas un poco más lento, vas perdiendo poco a poco reflejos o ya no te quieres caer tanto. Pero bueno, creo que tenemos Marc Márquez para, si él quiere, tres o cuatro años perfectamente«.