La Fórmula E continúa su pretemporada en el Circuito Ricardo Tormo con una simulación de carrera

El Circuito Ricardo Tormo ha acogido la segunda jornada de test de pretemporada de ABB FIA Fórmula E, en la que han celebrado una simulación ... de carrera para afinar los procedimientos de competición y continuar la puesta a punto de los monoplazas de cara al inicio del campeonato.

Los equipos han tenido un total de seis horas de pruebas en el trazado de Cheste. En la sesión matinal, el equipo Mahindra Racing ha marcado el ritmo, con sus dos pilotos, el ítalo-suizo Edoardo Mortara y el neerlandés Nyck De Vries, en lo alto de la tabla de tiempos.

Por la tarde, han realizado una simulación de carrera. Los 20 pilotos que conforman la parrilla han podido practicar la salida, los procedimientos de coche de seguridad y coche de seguridad virtual, así como los repostajes. La prueba ha durado 27 vueltas y, tras ella, han tenido otras dos horas de entrenamientos, en las que el piloto británico Dan Tikctum (Cupra Kiro) ha sido el más rápido. Su compañero de equipo, el español Pepe Martí, continúa adaptándose a la categoría y ha logrado mejorar sus cronos para terminar en décima posición.

Una nueva entrega de Solidaridad Sobre Ruedas

Además, el circuito ha acogido hoy una nueva entrega de Solidaridad Sobre Ruedas. La fundación ha entregado 27 vehículos más a familias afectadas por la Dana, con esta entrega se han superado los 550 vehículos donados.

El acto ha contado con la participación de Luis Cervera, director General de Deportes de la Generalitat Valenciana; Manuel Aviñó, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo: Alberto Longo, cofundador y máximo responsable de la Fórmula E y Joaquín Durán y Laura Jiménez, fundador y directora general de Solidaridad Sobre Ruedas. También han estado presentes el atleta paralímpico Ricardo Ten, la piloto valenciana Nerea Martí y el piloto de Fórmula E Lucas Di Grassi, quienes han sido los encargados de realizar las entregas de los vehículos.

La Fórmula E volverá mañana a pista con otras tres horas de pruebas. Los aficionados que quieran disfrutar en directo de los entrenamientos de la categoría de monoplazas podrán hacerlo el jueves 30 y el viernes 31, cuando tendrá lugar el test de mujeres. Durante ambas jornadas, los aficionados podrán acceder de forma gratuita a la Tribuna de Boxes y disfrutar del Pit Walk.