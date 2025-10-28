Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Una borrasca atlántica dejará lluvias con tormentas esta semana en la Comunitat y obliga a Aemet a activar el aviso amarillo
Entrega de coches para los afectados por la dana LP

La Fórmula E continúa su pretemporada en el Circuito Ricardo Tormo con una simulación de carrera

Los 20 pilotos de la parrilla avanzan en su preparación de cara al inicio del campeonato

R.D.

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 18:26

El Circuito Ricardo Tormo ha acogido la segunda jornada de test de pretemporada de ABB FIA Fórmula E, en la que han celebrado una simulación ... de carrera para afinar los procedimientos de competición y continuar la puesta a punto de los monoplazas de cara al inicio del campeonato.

