El equipo de Aspar pone en marcha el futuro del motociclismo Nico Terol y Maria Herrera / LP Nico Terol y Maria Herrera competirán con la escudería valenciana en el nuevo campeonato de motos eléctricas MOISÉS RODRÍGUEZ PLAZA Martes, 11 junio 2019, 15:00

El manido abrir gas para expresar la aceleración en el motociclismo entra en peligro de extinción. El futuro parece que pasa por encender un interruptor, como quien acciona al entrar en casa. La misma energía, la eléctrica, es la que emplean las monturas de MotoE, el nuevo campeonato que ha puesto en marcha Dorna dentro de los eventos del Mundial de motociclismo, y cuya última cita será en Valencia, durante el GP de la Comunitat.

El Ángel Nieto Team, el equipo del valenciano de Jorge Martínez 'Aspar', ha presentado su proyecto para 2019, que cuenta con el patrocinio de Openbank. «Es un proyecto a varios años y estamos satisfechos, porque es la primera vez que una entidad financiera entra a patrocinar motos», ha señalado el tetracampeón del mundo.

Los pilotos coinciden en que el gran inconveniente de las monturas es el peso y destacan la gran aceleración de unos motores que alcanzan los 270 km/h

El calendario de MotoE se ha visto trastocado por el incendio que devoró todo el material la noche de uno de los test de pretemporada en Jerez. «Ha sido un poco inconveniente porque la preparación la llevaba desde enero, pero ahora he competido más», ha indicado María Herrera. «Sinceramente, a mí me ha venido bien, porque he corrido las 24 horas de Le Mans y siento que llego más preparado y con mayor confianza», ha señalado Nico Terol. Son los dos pilotos que correrán con la escudería alcireña en esta primera temporada de motos eléctricas.

El calendario incluye tres días de test oficiales en Valencia a partir del lunes, con simulacro de carrera el miércoles. «No hay puntos en juego, pero me lo voy a tomar como un GP, desde la primera jornada me lo voy a plantear como si fuera la de los libres. Estoy con muchas ganas», ha afirmado Terol.

Después, el campeonato empieza durante el GP de Alemania, el primer fin de semana de julio, y habrá también carreras de MotoE en Austria, San Marino y Cheste. Aspar ha deslizado que en 2020 es más que probable que se amplíe el calendario, y ha fijado 2021 para que haya citas fuera de Europa.

Las carreras serán a 7 u 8 vueltas, ya que la tecnología está condicionada por la duración de las baterías. Por el mismo motivo, tanto Terol como Herrera han citado el peso como principal inconveniente en una moto de gran aceleración y que puede alcanzar una velocidad punta de 270 km/h.