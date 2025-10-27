El Circuito Ricardo Tormo acoge el estreno de Pepe Martí en Fórmula E

El Circuito Ricardo Tormo ha dado el pistoletazo de salida a los test de pretemporada de ABB FIA Fórmula E. La categoría eléctrica ha elegido ... un año más el Circuito para celebrar sus entrenamientos oficiales, en los que el piloto español Pepe Martí se ha estrenado al volante de un Fórmula E.

El Circuito acoge del 27 al 31 de octubre los entrenamientos oficiales de pretemporada de la Fórmula E. Esta es la octava vez que el trazado de Cheste celebra estos test, que regresan este año después de que la pasada edición se cancelaran por la Dana.

Uno de los grandes protagonistas de la primera jornada de pruebas ha sido el piloto catalán Pepe Martí, que se ha subido por primera vez a un Fórmula E en el circuito. El barcelonés, que ha fichado por Cupra Kiro para iniciar su andadura eléctrica, es el quinto piloto español que compite en la categoría.

«Es un honor poder formar parte de este campeonato, de la mano de Cupra, de la mano de Kiro, que es un equipo que ya ha ganado en el Campeonato. Tengo muchas ganas la verdad, tengo ganas de formar parte de esta nueva aventura, de este nuevo proyecto y a ver qué tal va», ha señalado el barcelonés antes de subirse al coche.

Los diez equipos y los 20 pilotos que conforman la parrilla de la duodécima temporada de Fórmula E han probado el Gen 3 Evo de la temporada 2025-2026 durante las primeras tres horas de entrenamientos en el Circuito Ricardo Tormo.

El alemán Pascal Wehrlein (Porsche) ha sido el piloto más rápido en esta primera toma de contacto, con un crono de 1'21»714, seguido de cerca del neerlandés Nyck De Vries (Mahindra) y el británico Jake Denis (Andretti). El vigente campeón del mundo, el británico Oliver Rowland (Nissan), ha sido quinto, a tres décimas del mejor crono de Wehrlein.