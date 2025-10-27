Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia al menos tres días de lluvias en la Comunitat Valenciana y señala las zonas donde caerán
Pepe Martí se estrena en la Fórmula E LP

El Circuito Ricardo Tormo acoge el estreno de Pepe Martí en Fórmula E

El piloto catalán estará en los test de Cheste luego de fichar por el equipo Cupra Kiro

R.D.

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:06

Comenta

El Circuito Ricardo Tormo ha dado el pistoletazo de salida a los test de pretemporada de ABB FIA Fórmula E. La categoría eléctrica ha elegido ... un año más el Circuito para celebrar sus entrenamientos oficiales, en los que el piloto español Pepe Martí se ha estrenado al volante de un Fórmula E.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  3. 3 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  4. 4

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  5. 5 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  6. 6 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  7. 7 El Valencia ya está en descenso
  8. 8

    Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes
  9. 9 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  10. 10

    El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Circuito Ricardo Tormo acoge el estreno de Pepe Martí en Fórmula E

El Circuito Ricardo Tormo acoge el estreno de Pepe Martí en Fórmula E