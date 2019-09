Cheste dejará de tener GP del Mundial todos los años Marc Márquez, en el pit lane del circuito de Cheste en el último Mundial. / afp Desde 2022 rotarán los cinco circuitos de España y PortugalLas carreras de motociclismo nacionales disponen de contrato con Dorna hasta 2021 y falta saber si alguna cita se cae del calendario R. D. VALENCIA. Sábado, 14 septiembre 2019, 00:06

El Gran Premio de la Comunitat siempre es la traca final del Mundial de motociclismo. En la revirada pista valenciana suelen decidirse casi siempre los campeones de las tres categorías. Pues a partir de 2022 se pondrá fin a este hecho. La última cita de la competición será Cheste un año y al siguiente será otro trazado. Y es que Dorna, la empresa propietaria de las carreras, ha decidido que dentro de tres años los cuatro grandes premios de España -Cheste, Jerez, Montmeló y Alcañiz- y el de Portugal -seguramente Portimao, aunque Estoril también tiene opciones- entrarán en una rotación.

A partir de 2022 se disputarán cada temporada un total de 22 grandes premios -en la actualidad son 19 y los dos próximos cursos tendrán una carrera más- y de estos sólo tres será en terreno peninsular, por lo que se caerán dos.

«Tenemos que ver primero si las cuatro carreras españolas quieren seguir o no y yo no voy a poder ofrecer cinco carreras al año en la península, porque incluyo a Portugal, que también lo ha pedido, y la mejor idea que se nos ha ocurrido es rotar entre ellas. Con Portugal ya está hablado y saben que, si las cuatro españolas quieren seguir, entrará en rotación con ellas. Ahora hay que ir presentando esta propuesta a las carreras españolas, porque habrá 22 carreras a partir de 2022 con tres en la península y con rotación», manifestaba Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna en declaraciones a As.

Tres trazados de la península estarán cada temporada en el calendario y los otros dos descansarán

Todos los circuitos españoles tienen contrato para celebrar un Gran Premio del Mundial hasta 2021. A partir de esa fecha habrá que ser si alguno de ellos decide descabalgarse. Montmeló tiene Fórmula 1 y podría descartar el motocilismo por motivos económicos; también Alcañiz está sujeto a vicisitudes políticas. Si dos de los trazados dejaran su puesto, los tres restantes sí dispondrían de carrera cada año.

«El sistema de rotación está por ver. Primero hay que explicar cuál es la situación y supongo que a partir de ahora empezarán a llamar. A los de Aragón se lo explicaré la semana que viene, porque vamos allí. Si a algún circuito no le interesa este sistema, pues nos lo pondrá más fácil. Sé que Jerez dirá lo que sea, pero el formato actual se mantiene en 2020 y 2021, con 20 carreras, y 22 a partir de 2022», reseñaba Carmelo Ezpeleta.