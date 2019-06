MARÍA HERRERA. PILOTO DE MOTOCICLISMO «Con el casco eres igual, aunque tengas coleta» María Herrera, durante la presentación del equipo de MotoE del Ángel Nieto Team. / m. rodríguez «Si lo hubieran facilitado, las mujeres habríamos llegado antes. Elena Rosell no tuvo la moto que merecía» MOISÉS RODRÍGUEZ Lunes, 17 junio 2019, 01:14

María Herrera rodará desde hoy hasta el miércoles en Cheste, en los últimos test oficiales antes del inicio de MotoE. La toledana correrá con el Ángel Nieto Team, el equipo del valenciano Jorge Martínez 'Aspar' en el nuevo campeonato de motos eléctricas del Mundial. Feliz por contar por fin con un contrato largo, se muestra segura de demostrar que es un piloto veloz. Pronostica que los corredores que han pasado por MotoGP irán rápido y también augura un buen papel de su compañero, Nico Terol.

-¿Cómo es la moto?

-Es bastante divertida. Me ha sorprendido bastante porque pesa mucho, pero es muy lineal y suave de llevar. Sólo hay que hacerse al peso y pararla pronto. Quien lo consiga y la haga girar es quien va a marcar la diferencia.

-¿Ha cambiado su preparación durante el pasado invierno?

-Sobre todo he hecho bastante motocrós, que te da mucha potencia en los antebrazos. También algo de gimnasio por la tarde. La Supersport también tiraba más y sabía que para MotoE necesitaba esa dinámica de estar más fuerte.

-¿Ha elegido competir también con una 600 por ello?

-No, es una moto que descubrí el año pasado, me gusta y voy rápido. Quizás pueda pensar algún día en competir en Moto2.

-Todos hablan del peso como un problema. ¿Es un inconveniente extra para usted?

-El peso es para todos, nunca se ha llevado una moto tan pesada en competición. Los chicos físicamente son más fuertes, eso es así, pero nosotras tenemos otras cosas y hay que potenciarlas.

-¿Cuáles?

-Por ejemplo, la cabeza. Si una cosa no te funciona con fuerza lo haces con técnica y creo que es lo que tengo yo, que siempre he conducido con más técnica que fuerza.

-¿Será eso vital en MotoE?

-Bueno, ahora también me he puesto fuerte. Estoy a un buen nivel de forma física y el resto se suple con la técnica.

-A usted le ha tocado bordear el camino hacia el Mundial, ¿ve esto como otra vía de acceso?

-Yo he corrido en el Mundial y si me dan una oportunidad con estabilidad y una moto buena, iré. Para estar abajo no, porque soy un piloto rápido que merezco una moto como esta de MotoE. Estoy centrada en eso porque es un proyecto de futuro y estoy deseando que sigan confiando en mi.

-Ha dicho 'un piloto'...

-Sí. No soy una pilota. Soy un piloto, cuando te pones el casco eres igual aunque tengas coleta.

-¿Eso se ha digerido ya?

-No, creo que la gente de confianza se pica cuando les ganas, pero es lo que hay. La mentalidad hay que cambiarla con el tiempo. En algunos ámbitos la mujer es mejor que el hombre y en otros, al contrario. Es cuestión de poner las cosas en una balanza, no siempre han de ser ellos superiores.

-¿Por qué ha tardado tanto la mujer en acceder al motociclismo?

-Pienso que han puesto muchas piedras en el camino de las que querían llegar. Yo siempre pongo como ejemplo a Elena Rosell, un piloto muy rápido que no apoyaron con la moto que merecía. Si hubieran facilitado las cosas, las mujeres habríamos llegado antes. Que reconozcan que podemos ir igual de rápido que un hombre.

-El año pasado ya fue campeona del mundo Ana Carrasco...

-Bueno, sí. Yo sé las diferencias que había en ese campeonato, pero sí. Ella abrió el camino para todas.

-¿Paragüera o paragüero?

-Yo tengo mi mecánico y mi gente de confianza. No necesito a nadie que me sostenga el paraguas.

-¿Es una figura a extinguir?

-No. Creo que es un trabajo como otro, bonito porque es gente guapa toda la que va. Para mí, si hay un chico, mejor. Tengo amigas paragüeras y no lo veo mal.

-Entonces, la polémica...

-Está claro que se podría poner una mejor vestimenta. Una minifalda que se vea el culo, pues no.

-Volviendo al deporte, ¿ve esta nueva categoría de MotoE como sucesora de MotoGP?

-No. Como dice Jorge (Aspar), un campeonato paralelo está bien, pero MotoGP que siga existiendo porque es una categoría que da mucho juego y en las eléctricas que se luche con motos iguales. A lo mejor, en el futuro puede ser, pero pasará mucho tiempo.

-¿Se vería capacitada para pilotar una MotoGP?

-He conducido la de Redding, y bien. La potencia es increíble y hay que hacerse a ella, pero como Quartararo, Bagnaia y todos. Estoy compitiendo con una 600 y ya hay chicos que se han operado del síndrome compartimental. Toco madera, pero yo no, sigo yendo rápido y estoy fuerte. La clave es tener todo en el sitio en la moto y estar bien físicamente.

-Aspar dijo que tanto usted como Nico Terol conservan bien la batería y eso puede ser una baza a favor este año en MotoE.

-Creo que sí. Pesamos poco y conducimos fino. Podemos aprovecharlo en los finales de carrera.

-¿Se ve muchos años en MotoE?

-La verdad es que me gustaría que me dieran la oportunidad de seguir tiempo en este campeonato. Por primera vez tengo un contrato largo (dos temporadas más otras tres opcionales) y parece que el proyecto va para tiempo.

-¿Dónde espera estar al final de este campeonato?

-No lo sé porque en los test de invierno rodé con el hombro fuera. Esta semana en Valencia podré verme. Rodaré con calma, pero dándolo todo desde el principio.