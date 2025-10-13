Carlos Tatay vuelve a los circuitos con las 24 horas de Le Mans en el horizonte El piloto valenciano retoma la competición en el Campeonato de España de GP tras el grave accidente de verano de 2023 que le postró en una silla de ruedas

Moisés Rodríguez Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 18:41 Comenta Compartir

Carlos Tatay vuelve a la competición después del grave accidente que sufrió en verano de 2023 en Portimao, durante una carrera de Moto2 del Junior GP, que le ha postrado en una silla de ruedas. El piloto valenciano se centró durante un año en su recuperación y en ese tiempo tenía claro que quería volver a la competición de élite. Su primer intento fueron los raids, reapareciendo en la Baja Aragón y con la mirada puesta en el Dakar. También contemplaba otras modalidades paralímpicas e intentar una clasificación para Los Ángeles 2028 o, más plausible, el siguiente ciclo, con Brisbane 2032 como meta.

«Pero a mí me tira la gasolina y la velocidad», reconoce para reafirmar su compromiso con los deportes de motor, su mundo desde niño. Y por ahí se ha decantado, tal y como va a desvelar este lunes 13 de octubre: se pasa a las cuatro ruedas con un reto mayúsculo en el horizonte: competir en las 24 horas de Le Mans, una de las comepticiones más prestigiosas del automovilismo. Este es un objetivo que se plantea en tres o cuatro años, quizás para el próximo lustro.

De momento, lo que tiene claro es que en 2026 Carlos Tatay estará en la parrilla del Campeonato de España de GT. «Para comenzar será en la categoría de GT4», precisa el valenciano, que por el momento no desvela ni la marca del coche ni el equipo con el que correrá. «Estamos trabajando con patri¡ocinadores y la idea es tener un coche competivo, yo estoy seguro de que lo vamos a conseguir», asevera.

Esto no quiere decir que Tatay dé la espalda de forma definitiva al Dakar, pero sí tiene claro que quiere retomar una carrera deportiva de primer nivel y que esta se halla en los circuitos. «De momento creo que ese es mi sitio en el motor y con mi situación actual», comenta el valenciano. El deportista adaptado, a sus 22 años, considera que el raid más duro del mundo es un reto para el futuro, pero que ahora puede reinventarse y relanzar su trayectora en la élite en los GT.

Carlos Tatay toma esta decisión algo más de dos años después del grave accidente en Portimao que cambió totalmente su vida. En ese momento trataba de relanzaar su carrera, después de haber salido del Mundial de motociclismo, en el que había debutado en 2019. Su intención era demostrar, de nuevo, que era un piloto competitivo para Moto2 y conseguir una montura con la que estar en el grupo delantero durante la competición de 2020.

Sin embargo, aquella caída le obligó a pasar varios meses internado y de rehabilitación en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Tatay inició dos batallas: una por tratar de recuperar la movilidad al máximo posible y otra con las federaciones de motociclismo por la cobertura a la que podía acceder tras su accidente en Portugal. Dos años después, el valenciano vuelve a estar ilusionado con el asfalto y los circuitos, pero para ello pasa de las dos a las cuatro ruedas.

Temas

Dakar

Portugal

Moto2

Motor