Canet, tras ser atropellado cuando se entrenaba en bicicleta: «Cada vez ocurren más cosas»

Arón Canet fue atropellado este jueves por un coche mientras se entrenaba en bicicleta. Los hechos sucedieron en término de Barraca de Aigües Vives, tal y como mostró en su cuenta de Instagram. En el mismo canal, exhibió una fotografía de su bicicleta, con el cuadro partido por el golpe. En cuanto a su estado de salud, lanzó un mensaje tranquilizado: «Gracias por todas las muestras de apoyo, al final han sido sólo un par de magulladuras».

«Iba por el arcén y un hombre que no me vio se saltó una continua para entrar a un campo y se me llevó por delante», explicó Canet, que añadió: «Me pegó en la tibia, salí volando y la bicicleta quedó destrozada». Después del accidente, el piloto de Corbera, que en el Mundial de 2019 correrá en Moto3 con el equipo Max Racing de Max Biaggi, admite que aún está asustado por lo sucedido: «Cada dos por tres ocurren cosas de estas por aquí y cada vez es más peligroso salir a entrenar en bicicleta».