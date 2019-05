Canet gobierna la jungla Canet, al lado de Antonelli (a la derecha), que celebra su victoria. / REUTERS/Jon Nazca «Habíamos hecho una buena estrategia para ganar la carrera, pero me han tocado en la última curva», comenta el piloto de Corbera El valenciano lidera el Mundial de Moto3 tras acabar cuarto en Jerez y caerse Masià MOISÉS RODRÍGUEZ Lunes, 6 mayo 2019, 00:22

Arón Canet ya sabe de qué va la jungla de Moto3. Lleva tres años aprendiendo, cosechando alguna alegría pero sufriendo demasiadas decepciones. Cada una de ellas le ha servido para formarse. Como parte de un mapa que conduce hacia la gloria. El de Corbera quiso subir a la categoría intermedia, pero finalmente aceptó un año más en la selva. Cuando dejó el Estrella Galicia 0,0 fue claro: «En 2019 debo ir a por el Mundial». Aceptando la presión porque tampoco puede hacer otra cosa. Es sin duda uno de los más experimentados de la categoría.

Por ese motivo, Canet ya se sabe de memoria que no es demasiado productivo meterse en guerras de guerrillas. Se pasó año y medio repitiendo que estaba aprendiendo a rodar en el grupo de cabeza. Parece sencillo pero no lo es en unas carreras donde en la lucha por la victoria y el podio pelean quince pilotos. Y el valenciano, en ese proceso de formación, se ha tatuado en la mente una moraleja: que si no puedes escaparte, lo importante es llegar al último giro colocado.

«Habíamos hecho una buena estrategia y podía ganar, pero en la segunda curva me han tocado», señaló tras la carrera. Fue Kaito Toba, otro de los pilotos que lleva toda la temporada en esa pelea por los primeros puestos. No se fueron al suelo ninguno de los dos. Milagro. Canet supo de inmediato que había salvado un cero y que la victoria se le había escapado. Cambió el chip en décimas de segundo y se lanzó a la caza del mejor resultado posible. «Lo ideal habría sido quedar tercero», apuntó. Entró a meta cuarto, por detrás de Antonelli, ganador, y de otro nipón, Suzuki. Lo suficiente para gobernar la jungla.

A Masià le tiran nada más empezar y al debutante Sergio García cuando luchaba por el podio

«Si fuera en Cheste, cambiaría todo. Ahora me voy a centrar en mantenerlo al menos una carrera. Ya fui líder del Mundial y lo perdí enseguida, así que ahora a ver si podemos retenerlo», apuntó Arón Canet. Como veterano, sabe que en la categoría pequeña todo cambia de un segundo a otro. Que la diferencia entre sumar los 13 puntos que ayer le auparon al primer puesto y encajar un rosco puede residir en la intensidad del toque de un rival, como el de Toba.

Eso lo tiene que aprender todavía Jaume Masià, que se fue al suelo, temió por su integridad y luego fue cabreándose a medida que se acercaba al box. «Estaba rodando en el grupo de cabeza y he notado un fuerte impacto. Voy a presentar una reclamación en dirección de carrera, porque las dos veces que he sumado un cero este año han sido porque me han tirado otros pilotos», lamentaba el de Algemesí.

La verdad es que Masià no llevaba ya un buen fin de semana. Partía demasiado lejos de la cabeza, aunque en la jungla de Moto3 eso suele penalizar sólo en la salida. Había salvado ese trance pero lo tiraron en el segundo giro. «La carrera se planteaba difícil, pero teníamos el ritmo para estar con ellos», lamentaba el valenciano. Horas después, ya con el batacazo digerido, lanzaba un mensaje más optimista en las redes sociales: «Seguimos trabajando y con la mente positiva».

En Jerez se dejó el liderato. Como le ocurrió a Canet la primera vez que se vio primero en la general de la categoría pequeña. Le ha durado un suspiro, pero esto debe servirle para cuando sea un aspirante real al Mundial. Porque no hay que olvidar que Masià fue en 2018 el mejor rookie de la categoría.

Lo que es en 2019 Sergio García Dols, que incluso se perdió la primera carrera de este Mundial porque aún no tenía la edad para correr. El castellonense tiene pinta de gran piloto. Lo repiten una y otra vez quienes le conocen desde niño y ayer asomó la patita con una remontada que iba camino del podio. Lo placó -porque puede compararse con esta acción- Raúl Fernández de forma involuntaria. El madrileño del Ángel Nieto Team, otro que están destacando en su debut, se lo llevó por delante a cuatro vueltas del final. Ambos chavales protagonizaron una bonita imagen de fair play, con uno pidiendo disculpas y explicando el lance de carrera y el otro aceptándolas sin reproches. El otro piloto de la Comunitat, Vicente Pérez, concluyó vigésimo y todavía no ha estrenado el casillero de puntos.

Tatay gana en la Rookies

En Jerez empezó ayer la Red Bull Rookies Cup, campeonato de promoción que se corre de forma paralela al Mundial. En esta primera cita quedó demostrado que la valenciana es a día de hoy una cantera que parece inagotable. Carlos Tatay ganó ayer la segunda de las carreras que se han celebrado en el trazado gaditano. Esto, sumado al segundo puesto de la primera manga, le permite colocarse líder. Con 45 puntos, Carlos Tatay lidera la clasificación de la Red Bull MotoGP Rookies Cup empatado a puntos con Yuki Kunii. Las próximas carreras se disputarán durante el Gran Premio de Italia, en el circuito de Mugello.