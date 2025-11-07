Campos Racing y Blinker impulsan la conexión entre automovilismo y liderazgo en la «Blinker Executive Experience» El equipo valenciano y la compañía alicantina refuerzan su colaboración con un encuentro que une los valores del automovilismo y la gestión empresarial moderna, promoviendo la innovación, el trabajo en equipo y el liderazgo en entornos de altísimo nivel competitivo

Campos Racing y Blinker unieron fuerzas en la «Blinker Executive Experience», un innovador encuentro celebrado en Alicante que reunió a líderes del motor y del ámbito corporativo para compartir visiones sobre gestión, trabajo en equipo y rendimiento en entornos de máxima exigencia. El evento contó también con la participación del Aspar Team, otro de los equipos valencianos, en este caso perteneciente al ámbito del motociclismo.

Los asistentes pudieron conocer de primera mano el modelo de innovación y gestión de Blinker, visitando el corazón logístico y las instalaciones centrales de la compañía alicantina. Posteriormente, el evento acogió una mesa redonda sobre liderazgo en entornos de máxima exigencia, presidida por Juan Carlos Valero, Director General de Blinker; Adrián Campos Jr., expiloto y Team Principal de la escudería Campos Racing; y Jorge Martínez «Aspar», cuatro veces campeón del mundo de motociclismo y CEO de Aspar Team.

Durante la conversación, los ponentes abordaron cómo los valores que definen la competición de alto nivel —la disciplina, el esfuerzo, la resiliencia y el trabajo en equipo— pueden trasladarse con éxito al ámbito empresarial. En este sentido, Adrián Campos Jr. destacó el papel de la gestión del talento y la cultura de equipo como pilares del éxito sostenible, tanto en los circuitos como en la empresa moderna: «Quiero agradecer enormemente a Blinker por su apoyo al equipo durante ya más de diez años, un respaldo que ha ido evolucionando con el tiempo y que ha sido en gran parte responsable del éxito que nuestra escudería está teniendo en las últimas temporadas. Fue un verdadero placer compartir ese día, mostrar a todos los asistentes las particularidades de una empresa como la nuestra y, posteriormente, asistir a la emotiva inauguración de la sala Adrián Campos en las instalaciones de Blinker. Ojalá podamos seguir trabajando juntos muchos años más.»

Por su parte, Juan Carlos Valero subrayó la importancia de compartir experiencias entre ambos mundos: «Desde el motorsport hasta la dirección empresarial, demostramos cómo los valores del deporte pueden inspirar la gestión moderna y reforzar el liderazgo en entornos altamente competitivos.»

El evento incluyó también un emotivo homenaje a Adrián Campos, expiloto de Fórmula 1, fundador de Campos Racing y descubridor de grandes talentos del automovilismo. Con este gesto, Blinker y los asistentes quisieron reconocer su legado y su contribución al desarrollo del deporte del motor en España.

La «Blinker Executive Experience» concluyó con una jornada inspiradora que puso de relieve los valores compartidos entre el automovilismo y el mundo empresarial, y reforzó la alianza entre Blinker y Campos Racing como ejemplo de colaboración, innovación y búsqueda constante de la excelencia.

